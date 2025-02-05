曾飛去日本玩3周　24歲澳女返國「腿部突然劇痛」送醫72小時身亡





▲女子突然身體不適身亡。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

澳洲雪梨24歲女子克莉絲汀(Christine Visnjic)原本身體十分健康，然而她到日本旅遊3周，返國後腿部突然莫名疼痛，在路邊癲癇發作後，送醫72小時就身亡令家屬悲慟不已，目前仍在調查她的死因。

當地媒體報導，來自雪梨的24歲女子克莉絲汀，10日醒來時突然感覺腿部劇痛，查看發現腿部已經腫脹、發紅，父親緊急開車載她前去醫院，然而途中她卻出現嘔吐、癲癇發作和心臟驟停的情況。

克莉絲汀昏迷倒在路上時，幸好附近有2名護士開車路過，立即跳下車幫忙急救，送醫檢查發現雙側中風(Bilateral stroke)，因為大腿兩側血液流動受阻，腿部血栓蔓延至心臟和大腦，送醫72小時身亡。

家屬表示，由於克莉絲汀之前曾去日本旅行，懷疑是因為長途搭機導致她出現深部靜脈栓塞(DVT)。DVT是一種下肢深層靜脈血流，無法順利回流的疾病，由於搭乘長途飛機等交通工具時，需要長時間維持坐姿、無法活動，容易血液循環不良，所以又被稱為經濟艙症候群。

克莉絲汀的哥哥悲傷表示，「誰想得到，一個才24歲的人會出現如此致命的血栓」，目前已在GoFundMe網站上發起募款活動，希望妹妹的故事能幫助提醒大家，年輕人也要注意健康問題。