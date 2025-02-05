日本旅遊生病怎麼辦？　一篇看懂就醫管道、費用

▲國人遊日就醫，會遇到與台灣醫療體系相當不同的就診情況。（圖／翻攝自pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本離世，引起許多台灣人關心，若在日本旅遊時突發身體不適，該如何就醫或自救。對此，日本政府已發展「JMIP認證系統」，提供多國語言的醫療服務，此外，國人在海外旅遊期間，若發生急難情況，也可向駐外館處尋求協助。

日本就醫語言障礙與JMIP認證

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《中央社》報導，隨著日本外國人口增加，加上訪日旅客數量不斷上升，日本政府相應設立「接診外國患者醫療機構認證制度」（Japan Medical Service Accreditation for International Patients, JMIP），透過第三方評估醫療機構是否具備多語種診療指南，以及尊重不同文化與宗教的能力，符合標準者便可獲得認證，並納入官方系統。

JMIP網站提供日文、中文、英文、韓文等版本，設有檢索系統，涵蓋內科、外科、呼吸內科、牙科、兒科、眼科等，也包含較專門的精神科、腦神經外科等。

旅館可使用24小時線上看診

除了JMIP認證機構，日本M3集團旗下醫療公司M3 Career於2024年推出「Hotel de DOCTOR 24」，專為外國住宿旅客提供24小時線上看診，提供22種語言的醫療翻譯，旅客可直接在飯店客房內視訊看診，並到附近藥局取藥。

此服務首次使用須支付5萬5000日圓（約新台幣1萬1600元）。

日本醫療費用計算方式

對於短期停留的外國人，日本醫療採自費制，醫療機構可自行設定價格，大多數機構採用「診療報酬點數表」計費，即以「1點對應某個日圓金額」來計算收費標準。

醫療機構收費方面：

信用卡支付：57.4%醫療機構接受，42%不接受

分期付款：60.9%醫療機構同意

未支付醫療費案例：18.7%醫療機構曾遇過

由於外國患者需要口譯與翻譯服務，日本醫院對外國患者的收費通常較本國人高出2至3倍。

台灣駐外館處急難救助

台灣政府在全球100多個城市設有駐外館處，若旅客在海外遇到急難情況，可撥打24小時急難救助專線0800-085-095，駐外館處可提供必要協助。