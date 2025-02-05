　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本旅遊生病怎麼辦？　一篇看懂就醫管道、費用

▲打針,疫苗,注射。（圖／翻攝自pixabay）

▲國人遊日就醫，會遇到與台灣醫療體系相當不同的就診情況。（圖／翻攝自pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本離世，引起許多台灣人關心，若在日本旅遊時突發身體不適，該如何就醫或自救。對此，日本政府已發展「JMIP認證系統」，提供多國語言的醫療服務，此外，國人在海外旅遊期間，若發生急難情況，也可向駐外館處尋求協助。

日本就醫語言障礙與JMIP認證

[廣告]請繼續往下閱讀...

《中央社》報導，隨著日本外國人口增加，加上訪日旅客數量不斷上升，日本政府相應設立「接診外國患者醫療機構認證制度」（Japan Medical Service Accreditation for International Patients, JMIP），透過第三方評估醫療機構是否具備多語種診療指南，以及尊重不同文化與宗教的能力，符合標準者便可獲得認證，並納入官方系統。

JMIP網站提供日文、中文、英文、韓文等版本，設有檢索系統，涵蓋內科、外科、呼吸內科、牙科、兒科、眼科等，也包含較專門的精神科、腦神經外科等。

旅館可使用24小時線上看診

除了JMIP認證機構，日本M3集團旗下醫療公司M3 Career於2024年推出「Hotel de DOCTOR 24」，專為外國住宿旅客提供24小時線上看診，提供22種語言的醫療翻譯，旅客可直接在飯店客房內視訊看診，並到附近藥局取藥。

此服務首次使用須支付5萬5000日圓（約新台幣1萬1600元）。

日本醫療費用計算方式

對於短期停留的外國人，日本醫療採自費制，醫療機構可自行設定價格，大多數機構採用「診療報酬點數表」計費，即以「1點對應某個日圓金額」來計算收費標準。

醫療機構收費方面：
信用卡支付：57.4%醫療機構接受，42%不接受
分期付款：60.9%醫療機構同意
未支付醫療費案例：18.7%醫療機構曾遇過

由於外國患者需要口譯與翻譯服務，日本醫院對外國患者的收費通常較本國人高出2至3倍。

台灣駐外館處急難救助

台灣政府在全球100多個城市設有駐外館處，若旅客在海外遇到急難情況，可撥打24小時急難救助專線0800-085-095，駐外館處可提供必要協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／川普：美國將「接管加薩走廊」　不排除美軍進駐
30多歲男染B流病逝　蘇一峰曝主因：病毒會先破壞肺部抵抗力
美媒：川普起草行政命令擬「解散教育部」
內埔摸彩連2年同一人中大獎　數學老師算出機率
瑞典校園槍擊10死！　槍手身亡「行兇動機不明」
急凍4天！　下波寒流機率高
搶打流感疫苗！　名醫提醒「3件事」獲萬讚

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

恐剩4℃！　下波強冷空氣再加碼

狗都跳得比你好　沒有教不會的狗！只有冥頑不靈的主人

急凍4天！　下波寒流機率高

30多歲男染B流病逝　蘇一峰曝主因：病毒會先破壞肺部抵抗力

日本旅遊生病怎麼辦？　一篇看懂就醫管道、費用

斷崖式大降溫！　下波恐更冷挑戰寒流

今晨6.5℃！　午後變天「下最大」地區曝

快訊／3縣市有感！04：52台南規模3.6地震　最大震度3級

內埔摸彩連2年同一人中大獎　數學老師算出機率：幾乎等同中威力彩

感冒還能泡溫泉嗎？醫師說出前提：並非絕對禁忌

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友上集

#放煙火 把重劃區雜草燒了 小情侶見釀禍急躲鏡頭 #台中

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

#三環幫 #角頭 #劉憲治 遭斷掌槍殺！今 #告別式 #特警 持衝鋒槍重兵維安

【WBC資格賽】球員集訓首日大點名 張育成嗨喊：我要全部

Doncic搭機抵達洛杉磯！ 比「LA」手勢 湖人總管親迎

恐剩4℃！　下波強冷空氣再加碼

狗都跳得比你好　沒有教不會的狗！只有冥頑不靈的主人

急凍4天！　下波寒流機率高

30多歲男染B流病逝　蘇一峰曝主因：病毒會先破壞肺部抵抗力

日本旅遊生病怎麼辦？　一篇看懂就醫管道、費用

斷崖式大降溫！　下波恐更冷挑戰寒流

今晨6.5℃！　午後變天「下最大」地區曝

快訊／3縣市有感！04：52台南規模3.6地震　最大震度3級

內埔摸彩連2年同一人中大獎　數學老師算出機率：幾乎等同中威力彩

感冒還能泡溫泉嗎？醫師說出前提：並非絕對禁忌

恐剩4℃！　下波強冷空氣再加碼

上士營區賭博5個月輸光158萬　瞎扯遭詐騙求金援下場慘了

快訊／川普：美國將「接管加薩走廊」　不排除美軍進駐

Google下重本押寶！　宣布投入2.5兆用於AI建設

米克斯偷窺「整隻暴露」還以為已經藏好　傻到笑翻飼主

快訊／高雄機械工廠深夜大火！延燒4廠房　巨大爆炸聲民眾嚇壞

去年SCFI年增149%、運價一度逼近疫情期間高位　今年變數多難料

美媒：川普起草行政命令擬「解散教育部」

范冰冰哀悼大S「總以善意點亮人間」　回憶首次相見曝她最美笑容

瑞典校園槍擊10死！　槍手身亡「行兇動機不明」

隧道內前車飄移險撞牆　後車剛猜打瞌睡下秒快嚇死

生活熱門新聞

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

今晨6.5℃！　午後變天「下最大」地區曝

斷崖式大降溫！　下波恐更冷挑戰寒流

大小S前世是神明座下的「仙鳥伴侶」命理師揭

青鳥出擊！路易莎門市「謝絕政治活動」炎上

爆大S病逝「詳盡過程瘋傳」　旅行團被炎上！

大S靠抗凝血劑美白？醫師揭密真正藥物：有栓塞風險

內埔連2年同一人中大獎　機率等同中威力彩

樂透中100萬！一去領錢「直接被砍半」

急凍4天！　下波寒流機率高

大S為何不能住院　醫師曝日本嚴格分級制度

高雄診所「插隊加1千」優先看診

快訊／04：52台南規模3.6地震　最大震度3級

醫曝疫苗差異「不同廠牌有差」：這款保護力差

更多熱門

相關新聞

埼玉天坑駕駛失聯第8天　搜救仍陷瓶頸

埼玉天坑駕駛失聯第8天　搜救仍陷瓶頸

日本埼玉縣八潮市一處路口1月28日出現「天坑」造成一輛卡車掉落，相關單位搜救失聯駕駛至今已進入第8天。受到坑內湧水及瓦礫崩塌危險性等複合因素影響，搜救仍陷瓶頸。

面對愛情你有多理智？

面對愛情你有多理智？

大S效應！海外保險理賠引熱議　金管會：5業者承保法定傳染病

大S效應！海外保險理賠引熱議　金管會：5業者承保法定傳染病

大S流感病逝日本「近期赴日」該注意什麼？

大S流感病逝日本「近期赴日」該注意什麼？

出國1費用要花！機票達人：別覺得沒那麼衰

出國1費用要花！機票達人：別覺得沒那麼衰

關鍵字：

日本旅遊生病醫療

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

今晨6.5℃！　午後變天「下最大」地區曝

大S、具俊曄最後甜蜜合影公開了

汪小菲現任妻Mandy淚崩！揭他狀態求情：不要網暴

路易莎總部FB遭青鳥威脅：想想10萬人消費選擇喔

獨／「深海閻王」淪色狼　滿頭白髮上銬畫面曝

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！網看傻了

汪小菲為大S淋雨…舊愛開酸：痛苦都他造成的

S媽傳今天回台「小S經紀人發聲」

斷崖式大降溫！　下波恐更冷挑戰寒流

內埔摸彩連2年同一人中汽車　屏東檢出手要查了

大小S前世是神明座下的「仙鳥伴侶」命理師揭

竹聯幫幫主病逝　他接任幫主呼聲最高

青鳥出擊！路易莎門市「謝絕政治活動」炎上

更多

最夯影音

更多

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友上集

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面