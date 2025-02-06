裸女「爬上警車」示威！警察掏槍也不怕　全為爭取伊朗女權

▲伊朗街頭，一名女子全身赤裸，爬上警車示威。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

伊朗一名女子全身赤裸，爬上警車引擎蓋，大吼大叫示威，儘管旁邊車水馬龍，警察甚至已經拿出武器，她仍拒絕離開，反而進一步爬到閃爍的警示燈旁，坐在擋風玻璃上、高舉雙臂。據悉，女子看似脫序的行為，是為了抗議該國對於女性的不公平待遇。

根據畫面，裸女與警方持續對峙，她看起來無所畏懼，儘管一名身穿迷彩服、手持突擊步槍的警官上前勸說，依然不願離去，甚至對著經過的駕駛與路人們揮手，許多民眾也紛紛鳴按喇叭，表達支持。

當地媒體報導，這起事件1日發生在伊朗第二大城馬什哈德（Mashhad），而女子抗議的是伊朗日益嚴苛、針對女性的著裝法律。一名自稱是女子丈夫的人證實，她目前已經獲得良好照顧，感謝各界協助，但關於女子個人狀況，以及是否面臨指控，官方迄今尚未回應。

مردی که گفته می‌شود همسر زنی است که اخیرا با اعتراض به مأموران پلیس اقدام به برهنه شدن کرده بود، در ویدیویی منتشرشده توسط خبرگزاری حکومتی مهر، از رفتار پلیس در این حادثه تشکر کرده است.

او با بیان اینکه همسرش دارای «سابقه بیماری روانی» است، از مأموران نیروی انتظامی به دلیل «برخورد… pic.twitter.com/287DUXrZa6 — اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) February 3, 2025

《每日郵報》指出，伊朗政府對於女性權利的壓迫持續升級，當局正試圖透過一部有爭議的新法律，收緊服裝規定。根據這部尚未通過的新法律，任何被發現「在公共場所裸體、半裸、或被視為穿著不當服飾」的女性，可能被立刻逮捕，移交司法當局，違抗者可能被禁止出境，或者禁用社群媒體2年。

伊朗女性長期面臨嚴格限制，但自從2022年「頭巾革命」之後，執法力道越來越大。當年，22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）因未依當局規定戴頭巾，被警察拘捕後活活打死，點燃了蔓延全國、甚至多個穆斯林國家的示威潮。

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