　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

槍手潛入伊朗最高法院！開槍打死2法官　司法部：正在審理間諜案

▲▼伊朗最高法院的莫吉謝（Mohammad Moghisseh，左）與拉齊尼（Ali Razini，右）法官遭人暗殺。（組圖／翻攝自X）

▲伊朗最高法院的穆吉塞（左）與拉齊尼（右）法官在18日遭槍手暗殺。（組圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

伊朗位於首都德黑蘭的最高法院18日發生槍擊事件，造成2名法官死亡，案件震驚全國。目前，警方仍在對這起案件展開調查，但槍手的犯案動機暫時不明。

據法新社報導，司法部發言人賈漢吉爾（Asghar Jahangir）指出，當天清晨，槍手潛入最高法院，並在上午10時左右，持手槍進入2名法官的房間，朝2人開槍。被害人分別是71歲的拉齊尼（Ali Razini）與68歲的穆吉塞（Mohammad Moghisseh），他們2人目前都在審理與國家安全、間諜和恐怖主義相關的案件。

現場目擊者表示，槍手襲擊的目標明顯是這2名法官。司法部門也指出，槍手在犯案後選擇自殺，同時案件還另有一人受傷，但其身份尚未被公開。警方透露，犯案的槍手曾是最高法院的工作人員，但他與最高法院審理的案件無直接關聯，因此槍手作案的動機暫時不明。目前，與案件相關的嫌疑人已被傳喚或逮捕，但官方尚未透露進一步細節。

司法部隨後發布聲明，表示2名遇害的最高法院法官在打擊危害國家安全、間諜和恐怖主義犯罪中發揮了重要作用，當局現正對這起「恐怖行動」背後的勢力展開調查。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）對此事件深表哀悼，並敦促安全與執法機構迅速採取行動，追究肇事者責任，以維護司法體系的尊嚴與安全。

美國財政部指出，穆吉塞此前因「監督了無數不公平的審判，在這些審判中，指控沒有得到證實，證據被忽視」，而在2019年受到美國制裁。伊朗司法部則指出，拉齊尼曾在司法部擔任多個重要職位，1998年還曾被試圖暗殺他的襲擊者「在車里安放炸彈」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
春節連假9天薪資這樣算！　這4天拿雙倍工資
高息ETF股價狂掉「外資砍韭菜」　存股族吵翻
快訊／台中民宅火警2死　阿公、孫子雙亡
快訊／合歡山全白了！　下雪美景曝
北市網紅咖啡廳出包！　過來人曝內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

槍手潛入伊朗最高法院！開槍打死2法官　司法部：正在審理間諜案

川普計畫快閃會見納坦雅胡：我告訴他繼續做該做的事

西班牙纜車鬆脫倒塌！遊客「15m高空被彈飛」重摔　至少30人傷

美國媽媽「熱愛自拍」發臉書　一張合照意外救兒子逃過99年冤獄

以哈倒數7小時停火！　納坦雅胡：以色列保留恢復戰鬥權利

加薩停火協議19日生效　以色列擬釋放逾1890名巴囚

韓國總統尹錫悅遭裁定羈押！　憤怒支持者砸窗硬闖法院

大戰「鄉民黑人」爆紅！　小隻馬AV女優引退5年晉升CEO

川普發行專屬迷因幣　首日市值飆破200億美元

川普考慮祭行政命令　TikTok禁令可能延遲90天執行

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

王陽明結婚週年送近千萬豪車 蔡詩芸笑：又沒懷孕

政治人物拿死刑政治操作終將反噬　#黃國昌 ： #苗博雅 就是典型例子

#黃仁勳 發紅包給小朋友　被問金額笑回：不能講！

公視遭提砍23億預算！水果奶奶出面　趙自強籲「多溝通」：一定有誤會

#黃仁勳 尾牙喊話：會發超過33萬元紅包

陸商場聖誕樹遭洗劫　民眾「爬樹」瘋搶空禮物盒

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

槍手潛入伊朗最高法院！開槍打死2法官　司法部：正在審理間諜案

川普計畫快閃會見納坦雅胡：我告訴他繼續做該做的事

西班牙纜車鬆脫倒塌！遊客「15m高空被彈飛」重摔　至少30人傷

美國媽媽「熱愛自拍」發臉書　一張合照意外救兒子逃過99年冤獄

以哈倒數7小時停火！　納坦雅胡：以色列保留恢復戰鬥權利

加薩停火協議19日生效　以色列擬釋放逾1890名巴囚

韓國總統尹錫悅遭裁定羈押！　憤怒支持者砸窗硬闖法院

大戰「鄉民黑人」爆紅！　小隻馬AV女優引退5年晉升CEO

川普發行專屬迷因幣　首日市值飆破200億美元

川普考慮祭行政命令　TikTok禁令可能延遲90天執行

「機票漲5成」擋不住國人瘋出國　赴日韓人次創史上新高

教士總管首談佐佐木朗希談判失利：我們要的是真心想來的球員

《柯南》安室透新聲優公開！竟是《灌籃高手》櫻木花道…現聲21秒

黃仁勳離台！來台55小時快閃　AI兆元產業嗨翻

槍手潛入伊朗最高法院！開槍打死2法官　司法部：正在審理間諜案

增值超過1倍！「想賣15年高雄透天」買新房　原因曝光全場勸退

佐佐木朗希成反派？前MLB投手力挺：大谷築起的成功豈能無視

台中沙鹿民宅火警！救出5人送醫　阿公、孫子嚴重燒傷搶救不治

米克斯貓被指就炸毛　飼主笑曝「唯一雷點」：原來養到松鼠

嘉義百歲耆老書法家郝長興　揮毫春聯慶新年

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

國際熱門新聞

MrBeast喊收購TikTok！專家曝可能開價金

大戰「鄉民黑人」爆紅！　小隻馬AV女優引退5年晉升CEO

23歲網美「半裸哺乳」照引酸言　她高EQ回應了

狗媽媽「叼著凍僵寶寶」求助獸醫畫面曝光

即／尹錫悅涉叛亂罪　法院裁定收押

女優12小時千人斬　一票男人排隊畫面曝

女大生下海賺學費！4年接客900次入帳483萬

韓國總統尹錫悅遭裁定羈押！　憤怒支持者砸窗硬闖法院

伊朗最高法院2名法官遭槍殺

川普挺加密貨幣　上任後將簽相關命令

美國媽媽愛自拍　一合照救兒子逃99年冤獄

波蘭憂美國管制阻礙AI長期發展

川普發行專屬迷因幣　首日市值飆破200億美元

尹錫悅是否羈押　最快今晚揭曉

更多熱門

相關新聞

伊朗最高法院2名法官遭槍殺

伊朗最高法院2名法官遭槍殺

伊朗「米珊報」（Mizan）指出，兩位伊朗最高法院法官今天在首都德黑蘭遭槍殺，另有一名法官受傷，凶手在最高法院外頭犯案之後已自殺身亡。

林奇福控監院毀名譽　怒提600萬國賠吞敗確定

林奇福控監院毀名譽　怒提600萬國賠吞敗確定

伊朗總統訪俄　兩國將簽全面戰略夥伴條約

伊朗總統訪俄　兩國將簽全面戰略夥伴條約

海巡高官賣帳戶　判刑定讞須入監

海巡高官賣帳戶　判刑定讞須入監

妻搞上牌友遭夫怒砍　他向小王求償卻吞敗

妻搞上牌友遭夫怒砍　他向小王求償卻吞敗

關鍵字：

伊朗最高法院槍擊案法官Asghar JahangirMohammad Moghisseh

讀者迴響

熱門新聞

死刑執行完畢要踩死囚的背　退休法警曝原因

上海驚傳一家三口墜樓死亡

今全台有雨！　恐「首波寒流」過年最冷時間曝

遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲

快訊／Ryu、Yuma證實決定離婚！

北市知名百貨墜樓　男子重傷死亡

最新詐騙！　一票喊「有收到」

A-Lin「請3大天后」世紀合體　唱完糗了：真的不合

《海豚灣》童星21歲殺人「至今還在逃」

Tommy神隱兩個月「遭店家切割」

水氣北竄「明雨區擴5地」　小年夜又有強冷空氣急凍

台中4處科技執法滿月進帳百萬　這路口1407張最多

先生過世「媳婦一定要扶養公婆」？　律師解答了

工程師3餐吃1款便當　慘罹大腸癌3期

台中鹿峰夜市「爆倒閉」　攤商跑光光

更多

最夯影音

更多

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

王陽明結婚週年送近千萬豪車 蔡詩芸笑：又沒懷孕

政治人物拿死刑政治操作終將反噬　#黃國昌 ： #苗博雅 就是典型例子

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面