槍手潛入伊朗最高法院！開槍打死2法官　司法部：正在審理間諜案

▲伊朗最高法院的穆吉塞（左）與拉齊尼（右）法官在18日遭槍手暗殺。（組圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

伊朗位於首都德黑蘭的最高法院18日發生槍擊事件，造成2名法官死亡，案件震驚全國。目前，警方仍在對這起案件展開調查，但槍手的犯案動機暫時不明。

據法新社報導，司法部發言人賈漢吉爾（Asghar Jahangir）指出，當天清晨，槍手潛入最高法院，並在上午10時左右，持手槍進入2名法官的房間，朝2人開槍。被害人分別是71歲的拉齊尼（Ali Razini）與68歲的穆吉塞（Mohammad Moghisseh），他們2人目前都在審理與國家安全、間諜和恐怖主義相關的案件。

現場目擊者表示，槍手襲擊的目標明顯是這2名法官。司法部門也指出，槍手在犯案後選擇自殺，同時案件還另有一人受傷，但其身份尚未被公開。警方透露，犯案的槍手曾是最高法院的工作人員，但他與最高法院審理的案件無直接關聯，因此槍手作案的動機暫時不明。目前，與案件相關的嫌疑人已被傳喚或逮捕，但官方尚未透露進一步細節。

司法部隨後發布聲明，表示2名遇害的最高法院法官在打擊危害國家安全、間諜和恐怖主義犯罪中發揮了重要作用，當局現正對這起「恐怖行動」背後的勢力展開調查。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）對此事件深表哀悼，並敦促安全與執法機構迅速採取行動，追究肇事者責任，以維護司法體系的尊嚴與安全。

美國財政部指出，穆吉塞此前因「監督了無數不公平的審判，在這些審判中，指控沒有得到證實，證據被忽視」，而在2019年受到美國制裁。伊朗司法部則指出，拉齊尼曾在司法部擔任多個重要職位，1998年還曾被試圖暗殺他的襲擊者「在車里安放炸彈」。