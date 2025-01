伊朗最高法院2名法官遭槍殺　凶手自殺動機待查

▲兩名最高法院法官在德黑蘭被槍殺。(圖/路透)



文/中央社

伊朗「米珊報」(Mizan)指出,兩位伊朗最高法院法官今天在首都德黑蘭遭槍殺,另有一名法官受傷,凶手在最高法院外頭犯案之後已自殺身亡。

伊朗當地媒體報導,其中一位法官的維安人員也受傷。

路透社報導,凶手槍殺最高法院法官的動機尚不清楚。

伊朗司法部門確認被殺害的兩位法官,分別是穆吉塞(Mohammad Moghiseh)和拉齊尼(Ali Razini)。

反對派的網站曾聲稱,穆吉塞參與過對於政治犯的審判。

Two judges of Iran's Supreme Court were just killed by a security guard in Tehran.



Ali Razini and Mohammad Moghiseh were known as “hangmen”, for issuing hundreds of death sentences for Iranian protesters.



They received justice pic.twitter.com/8iis6n8OJJ