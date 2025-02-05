川普下令「若遭暗殺身亡」　將徹底殲滅伊朗

▲川普下令若遭暗殺將徹底殲滅伊朗。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）表示，他已經向白宮顧問下達指示，如果伊朗暗殺他，就要「徹底殲滅」伊朗。

根據《美聯社》報導，川普4日在簽署旨行政命令時表示，他已向白宮顧問下達指示，如果伊朗暗殺他，就要徹底殲滅（obliterated）伊朗，「如果他們這麼做（暗殺），他們會被消滅得乾乾淨淨，我已經留下指示，如果他們這麼做，他們就完了，什麼都不會剩下。」

美國聯邦當局多年來持續追蹤伊朗對川普及其他政府官員的威脅，美國司法部去年11月證實，當局成功挫敗了一項伊朗在總統選舉前刺殺川普的陰謀。司法部指控，伊朗於去年9月指示沙克里（Farhad Shakeri）監視並暗殺川普，他行動失敗後目前仍在伊朗境內逃亡。

根據美國聯邦調查局（FBI）提交的刑事訴狀，現年51歲的沙克里是一名阿富汗裔伊朗居民，被指控是伊朗政府的特務，他曾因搶劫在美國服刑，並被美國當局指控與伊朗政府合作，組建犯罪網路，專門負責監視和雇凶殺人。

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