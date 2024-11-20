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女學生「脫剩內衣褲」抗議！　被伊朗政府關進精神病院

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲達里亞伊被送進精神病院，據悉目前已經獲釋。（圖／翻攝自X）

記者吳美依／綜合報導

伊朗女學生達里亞伊（Ahoo Daryaei）全身脫到只剩內衣褲，在大學校園亂晃，抗議當局嚴苛的頭巾法律，引發國際關注。德黑蘭當局證實，她落網之後，被送進精神病院，但目前已經獲釋回家，沒有面臨任何指控。

根據伊朗學生社群媒體頻道「埃米爾卡比爾」（Amir Kabir）發布的影片，達里亞伊未戴頭巾，只穿內衣褲，在階梯扶手旁邊坐了一陣子之後，又起身四處走動，引來側目。另一段影片顯示，她被多名男子強押上車帶走。

BBC、每日郵報等外媒指出，30歲的達里亞伊在「伊斯蘭自由大學」（Islamic Azad University）攻讀法國文學博士學位，卻因為沒戴頭巾而被騷擾，遭維安部隊撕破衣服。被捕期間，她甚至遭到攻擊，頭部撞到車門或柱子，導致大量出血重傷。

此案引起全球輿論譁然，國際特赦組織（Amnesty International）表示，達里亞伊脫掉衣服，是為了「抗議維安官員濫用執法權，強制戴面紗」的行為，並且呼籲「立刻無條件」放人。眾多網友也紛紛指出，她這麼做「是對於（伊朗）愚蠢堅持強制戴頭巾的反應。」

伊朗司法部19日表示，達里亞伊已經獲釋回家，而且沒有遭受任何指控。發言人賈汗吉爾（Asghar Jahangir）說，「考慮到她被送往醫院之後，被發現罹患疾病，她已經被交給家人。」校方發言人馬赫朱布（Amir Mahjoub）也宣稱，達里亞伊「承受嚴重精神壓力，罹患精神障礙。」

伊朗政府發言人穆罕傑拉妮（Fatemeh Mohajerani）否認暴力逮捕，也駁斥案情與伊斯蘭服裝規定有關，「問題其實是別的事情。這種程度的裸露，在任何地方都是不可接受的。」

2022年9月，伊朗22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）因未依當局規定戴頭巾，被警察拘捕之後活活打死，引發頭巾革命，並且迅速蔓延至全國，甚至世界各地。女性大膽焚燒頭巾，高喊「女性、生命、自由」口號的畫面，引發國際關注。

伊朗女學生「脫到剩內衣褲」校園抗議被捕　畫面曝光

 
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