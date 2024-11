女學生「脫剩內衣褲」抗議！　被伊朗政府關進精神病院

▲達里亞伊被送進精神病院,據悉目前已經獲釋。(圖/翻攝自X)



記者吳美依/綜合報導

伊朗女學生達里亞伊(Ahoo Daryaei)全身脫到只剩內衣褲,在大學校園亂晃,抗議當局嚴苛的頭巾法律,引發國際關注。德黑蘭當局證實,她落網之後,被送進精神病院,但目前已經獲釋回家,沒有面臨任何指控。

根據伊朗學生社群媒體頻道「埃米爾卡比爾」(Amir Kabir)發布的影片,達里亞伊未戴頭巾,只穿內衣褲,在階梯扶手旁邊坐了一陣子之後,又起身四處走動,引來側目。另一段影片顯示,她被多名男子強押上車帶走。

BBC、每日郵報等外媒指出,30歲的達里亞伊在「伊斯蘭自由大學」(Islamic Azad University)攻讀法國文學博士學位,卻因為沒戴頭巾而被騷擾,遭維安部隊撕破衣服。被捕期間,她甚至遭到攻擊,頭部撞到車門或柱子,導致大量出血重傷。

A female Iranian student removed her clothing, reportedly in protest after being assaulted by the security forces of Tehran's Islamic Azad University for not wearing a proper hijab, a viral video shows. An arrest order was swiftly issued for her, according to Iran International… pic.twitter.com/H3nLa98rew