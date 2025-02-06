KK園區斷電！中國施壓打詐騙　泰國切斷「緬甸邊境5地」電力

▲從泰國邊境一側眺望緬甸克倫邦苗瓦迪地區的KK園區。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

中國男演員王星上月前往泰國試鏡，沒想到落地後隨即在泰緬邊境失聯，遭綁架到緬甸，淪為豬仔。泰國5日在中國當局施壓下，切斷了緬甸境內多個地區的電力供應，包含KK園區（Shwe Kokko）所在的苗瓦迪地區（Myawaddy），企圖中斷詐騙基地運作。

根據CNN報導，泰國5日切斷了緬甸境內多個地區的電力供應，而這些地區內設有規模龐大的跨國詐騙基地，涉及金額高達數十億美元。當地非政府組織（NGO）消息指出，截至5日下午，至少有一個詐騙基地仍在運作，目前尚不清楚其他詐騙據點是否受到電力中斷影響。

泰國內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）5日前往國家電網控制中心，並在電視直播中宣布，泰國已經對邊境5個地點切斷電力供應，並強調，「這次不是因為企業違反合約才停電，而是因為這些電力被用於詐騙、毒品和詐騙型通訊中心。」

其中一個被切斷電力的地點位於苗瓦迪（Myawaddy），這座城鎮坐落在緬甸與泰國的邊境，與泰國之間僅隔一條河流，擁有多個大型詐騙基地。

▲從泰國邊境一側眺望緬甸KK園區。（圖／路透）



據NGO估計，這些詐騙基地內關押著數千名被迫從事詐騙工作的受害者，許多詐騙園區設立在靠近邊境的地帶，以便利用來自泰國更穩定的電力與通訊服務。

報導指出，這些詐騙據點已經存在多年，受緬甸邊境地區長期的腐敗與無政府狀態庇護，但泰國近來面臨日益增長的國際壓力，要求採取更多行動遏制這些犯罪活動。

泰國近期和中國、緬甸官員舉行了一系列高層會議，顯示各國政府有意加強打擊這些犯罪組織。泰國總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）目前正在訪問北京，中國外交部發言人林劍也表示，北京「高度關注」泰緬邊境發生的詐騙案件。

泰國反人口販運組織「受害者救援公民社會網路」（Civil Society Network for Victim Assistance in Human Trafficking）估計，僅妙瓦底一地，詐騙基地內就有來自23個不同國家、約6500名受害者，其中約4500人是中國公民。

事實上，泰國過去曾多次切斷緬甸邊境地區詐騙基地的電力供應，但尚不清楚這些行動是否真正影響了詐騙作業。然而即使停電，這些詐騙集團仍可利用柴油發電機供電，甚至使用馬斯克（Elon Musk）的「星鏈」（Starlink）衛星網路來維持詐騙運作。