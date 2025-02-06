　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

KK園區斷電！中國施壓打詐騙　泰國切斷「緬甸邊境5地」電力

▲▼從泰國邊境一側眺望緬甸克倫邦苗瓦迪地區（Myawaddy）的KK園區（Shwe Kokko）。（圖／路透）

▲從泰國邊境一側眺望緬甸克倫邦苗瓦迪地區的KK園區。（圖／路透）

記者張方瑀／編譯

中國男演員王星上月前往泰國試鏡，沒想到落地後隨即在泰緬邊境失聯，遭綁架到緬甸，淪為豬仔。泰國5日在中國當局施壓下，切斷了緬甸境內多個地區的電力供應，包含KK園區（Shwe Kokko）所在的苗瓦迪地區（Myawaddy），企圖中斷詐騙基地運作。

根據CNN報導，泰國5日切斷了緬甸境內多個地區的電力供應，而這些地區內設有規模龐大的跨國詐騙基地，涉及金額高達數十億美元。當地非政府組織（NGO）消息指出，截至5日下午，至少有一個詐騙基地仍在運作，目前尚不清楚其他詐騙據點是否受到電力中斷影響。

泰國內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）5日前往國家電網控制中心，並在電視直播中宣布，泰國已經對邊境5個地點切斷電力供應，並強調，「這次不是因為企業違反合約才停電，而是因為這些電力被用於詐騙、毒品和詐騙型通訊中心。」

其中一個被切斷電力的地點位於苗瓦迪（Myawaddy），這座城鎮坐落在緬甸與泰國的邊境，與泰國之間僅隔一條河流，擁有多個大型詐騙基地。

▲▼從泰國邊境一側眺望緬甸克倫邦苗瓦迪地區（Myawaddy）的KK園區（Shwe Kokko）。（圖／路透）

▲從泰國邊境一側眺望緬甸KK園區。（圖／路透）

據NGO估計，這些詐騙基地內關押著數千名被迫從事詐騙工作的受害者，許多詐騙園區設立在靠近邊境的地帶，以便利用來自泰國更穩定的電力與通訊服務。

報導指出，這些詐騙據點已經存在多年，受緬甸邊境地區長期的腐敗與無政府狀態庇護，但泰國近來面臨日益增長的國際壓力，要求採取更多行動遏制這些犯罪活動。

泰國近期和中國、緬甸官員舉行了一系列高層會議，顯示各國政府有意加強打擊這些犯罪組織。泰國總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）目前正在訪問北京，中國外交部發言人林劍也表示，北京「高度關注」泰緬邊境發生的詐騙案件。

泰國反人口販運組織「受害者救援公民社會網路」（Civil Society Network for Victim Assistance in Human Trafficking）估計，僅妙瓦底一地，詐騙基地內就有來自23個不同國家、約6500名受害者，其中約4500人是中國公民。

事實上，泰國過去曾多次切斷緬甸邊境地區詐騙基地的電力供應，但尚不清楚這些行動是否真正影響了詐騙作業。然而即使停電，這些詐騙集團仍可利用柴油發電機供電，甚至使用馬斯克（Elon Musk）的「星鏈」（Starlink）衛星網路來維持詐騙運作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
寒流要來了！預估低溫再下修　明晚恐剩3℃
快訊／遠東紡織廠氣爆2死！傷亡名單曝光　5人嚴重燒燙傷
小刀錯愕大S離世！　昔華岡同窗「生前2暖舉」惹鼻酸
KK園區斷電！中國施壓　泰國切斷「緬甸邊境5地」電力
大S猝逝　律師：汪小菲可能掌握3分之2遺產、帶走2小孩
川普將禁跨性別女性參加女子體育賽事
今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

盧比歐稱台灣「民主國家」　瓜地馬拉總統承諾深化台瓜關係

川普大刀砍USAID！　專家：未公開計畫含「助台緊急應變及搜救」

川普政府：至少4萬名聯邦政府員工　申請「延遲辭職計畫」

KK園區斷電！中國施壓打詐騙　泰國切斷「緬甸邊境5地」電力

川普稱「巴勒斯坦人民永久撤離加薩」　聯合國回應了

日航擦撞達美客機！　右翼直接「插進機尾」畫面曝光

川普提「美軍接管加薩」惹議　國務卿魯比歐忙滅火

輝達帶頭強力反彈逾5％！美四大指數齊漲　台積電ADR漲超2％

美「史上任期最長參院領袖」1天跌倒2次　從樓梯摔下

川普取消美國出生公民權　聯邦法官認「可能違憲」阻實施

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

大S回來了...骨灰安置家中！　小S證實「不會幫熙媛辦告別式」

川普宣告美國將「接管加薩走廊」：我們會好好經營它

陸網紅「中S」宣布停止模仿大S　哀悼偶像：妳就是大女主

汪小菲憶大S喊「老婆我好想你」 被罵「裝」認錯：謝謝你愛熙媛

加千元免排隊 #優先看診 ！ #高雄 診所院長稱「提供管道」衛生局要查 #流感 #疫苗

汪小菲「立深情人設」舊愛張穎穎怒了　幫大S講話：苦難都是他造成的！

盧比歐稱台灣「民主國家」　瓜地馬拉總統承諾深化台瓜關係

川普大刀砍USAID！　專家：未公開計畫含「助台緊急應變及搜救」

川普政府：至少4萬名聯邦政府員工　申請「延遲辭職計畫」

KK園區斷電！中國施壓打詐騙　泰國切斷「緬甸邊境5地」電力

川普稱「巴勒斯坦人民永久撤離加薩」　聯合國回應了

日航擦撞達美客機！　右翼直接「插進機尾」畫面曝光

川普提「美軍接管加薩」惹議　國務卿魯比歐忙滅火

輝達帶頭強力反彈逾5％！美四大指數齊漲　台積電ADR漲超2％

美「史上任期最長參院領袖」1天跌倒2次　從樓梯摔下

川普取消美國出生公民權　聯邦法官認「可能違憲」阻實施

「新一代BMW X3長軸版」大陸2月上市！空間更大不輸X5　配備更舒適

大S指定葬禮「播這首歌」！昔15字親揭原因 小S：思念放心中

鈴木一朗錯失滿票名人堂！美記者強烈呼籲公開投票結果

白目記者被烏日女鬼硬上　直擊厲鬼附身逼法師磕9響頭

明晚恐剩3℃　寒流要來了

50年歷史墾丁地標被撞歪！拱門外飾鋼板走位　肇事者落跑了

盧比歐稱台灣「民主國家」　瓜地馬拉總統承諾深化台瓜關係

快訊／遠東紡織廠氣爆2死！傷亡名單曝光　5人嚴重燒燙傷

大谷翔平帶來驚人效益！羅伯斯：他是道奇國際化關鍵

川普大刀砍USAID！　專家：未公開計畫含「助台緊急應變及搜救」

陸網紅「中S」宣布停止模仿大S　哀悼偶像：妳就是大女主

國際熱門新聞

超狂老夫妻豪捐53億給醫院　院長：我嚇壞了

日本公務員慘遭全裸分屍！肢解頭顱放保冷袋

醫不讓她剖腹產！狂推腹部屎從陰道炸漏

馬斯克掌控美國金流系統　民眾怒吼：滾出財政部！

她每天吃5千大卡狂嗑奶油　成功鏟肉32kg

日航擦撞達美客機　右翼「插進機尾」畫面曝

川普下令　禁止「跨性別選手」參加女子賽事

輝達帶頭強力反彈逾5％！美四大指數齊漲　台積電ADR漲超2％

阿根廷宣布將退出世界衛生組織

KK園區斷電　泰國切斷「緬甸邊境5地」電力

穿背心逛街被狂盯　G罩杯女拍片反擊

川普想接管加薩　盟友與敵手全反對

人生跑馬燈是真的！臨終前後腦電波很活躍

馬斯克打造政府效率部菁英團隊　成員曝光

更多熱門

相關新聞

醫不讓她剖腹產！狂推腹部屎從陰道炸漏

醫不讓她剖腹產！狂推腹部屎從陰道炸漏

新加坡產婦程詩瑩指控婦產科醫師邱忠傑在其生產過程中疏忽行醫，未依原定計劃施行剖腹生產，反而強行推壓腹部，導致她會陰嚴重撕裂，進而引發直腸陰道瘻管，糞便異常排出，嚴重影響其婚姻及工作生活，要求醫師賠償相關損失。然而，邱忠傑醫師否認了相關指控，雙方4日在新加坡高庭展開民事訴訟。

日本擠下泰國…成中國人「春節旅遊首選」

日本擠下泰國…成中國人「春節旅遊首選」

網傳電話問「接種沒」竊個資　警方說話了

網傳電話問「接種沒」竊個資　警方說話了

南消春節元宵防火防災防詐騙敬老宣導

南消春節元宵防火防災防詐騙敬老宣導

中國黑幫經營非法卵子農場！囚禁泰女性打針取卵

中國黑幫經營非法卵子農場！囚禁泰女性打針取卵

關鍵字：

泰國緬甸詐騙邊境KK園區豬仔東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」

大S不辦告別式！

汪小菲來了！　急奔大S家

竹縣新埔遠東化纖廠鍋爐爆炸　2死14傷

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

486上《康熙》畫面被挖出！本人26字回擊秒刪文

今雨區擴大！　寒流明襲「全台斷崖式降溫」

射精防生病！男「固定清槍4好處」　醫讚：打完一覺好眠

超狂老夫妻豪捐53億給醫院　院長：我嚇壞了

大S唯一代言「品牌急撤廣告」原因曝光

大S猝逝！唐綺陽警告「4星座」2月恐爆健康危機

日本公務員慘遭全裸分屍！肢解頭顱放保冷袋

快訊／大S骨灰放家中　小S：不辦告別式

更多

最夯影音

更多

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

大S回來了...骨灰安置家中！　小S證實「不會幫熙媛辦告別式」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面