詐騙蹭疫苗熱度！網傳電話問「接種沒」竊個資　警方說話了

▲詐騙集團也蹭疫苗熱度，LINE群組上就盛傳多年前的詐騙手法，衛生單位也提醒，不會打電話詢問民眾打疫苗沒，更不會要求回撥按鍵回應。（圖／民眾提供）

記者游瓊華、鄧木卿／台中報導

知名藝人大S因染流感併發肺炎猝逝日本引起民眾恐慌，各地都出現民眾排隊等著打疫苗。但離譜的是，竟有詐騙集團疑似利用民眾恐慌心理透過電話進行詐騙，若按電話那頭指示操作，手機內的銀行資訊恐遭竊取。對此，台中市衛生局及警方也回應了。

「你打疫苗沒？」成了近期全民熱議話題，但此時詐騙集團也來蹭疫苗熱度！LINE群組上就出現訊息提醒大家，有詐騙電話假藉疫苗議題，透過電話竊取銀行資訊。訊息中提到，台北榮總有護理師接到電話，問其有無打過疫苗，若有就按1；若無就按2，結果護理師按了1，手機就被屏蔽，其常用的PayMe以及網上銀行資訊都被轉移。

該則訊息也提醒大家，這是新的詐騙手法，已經有人上當，強調「社區會透過電話口頭詢問有無打疫苗，不會要求按數字鍵！」

對此，台中市衛生局表示，衛生單位只會打電話給已經上網預約打疫苗者，提醒預約民眾提早在2月12日前接種疫苗完畢，不會要求受話者按電話按鍵；且有無接種過疫苗，系統上都查詢得到，不會再以電話詢問。

台中市警方則暫無接獲相關案件，另外警方也舉事實查核網資料回應，2021年就出現過類似案例，但強調要僅透過電話系統就植入病毒是不太可能的，通常都是藉由網址、網路，如果民眾真的遇到類似狀況，不要按照對方指示操作，掛斷電話後撥打165反詐騙專線求助。