強化長輩防災意識　南消春節元宵防火防災防詐騙敬老宣導

▲台南市南區文南里5日於文南里活動中心，辦理春節元宵防火防災防詐騙敬老宣導，台南市消防局第七大隊德興分隊應邀到場進行防火防災暨CPR宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春節期間為了讓民眾放心長輩安心，台南市南區文南里5日於文南里活動中心，辦理春節元宵防火防災防詐騙敬老宣導，台南市消防局第七大隊德興分隊應邀到場進行防火防災暨CPR宣導。

此次宣導除了教導基本防火逃生知識外，並向在場長輩們推廣居家設置住宅用火災警報器的重要，向長輩們說明安裝住宅用火災警報器，能在火災發生時儘快發現並實施滅火或避難逃生；現場也宣導近期天氣寒冷，長輩們使用熱水器時注意事項，了解安裝位置的重要並宣導注意通風安全避免一氧化碳中毒，更在現場指導CPR與AED的操作，讓更多生命可以在第一時間得到幫助。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，消防局不斷透過各種活動辦理防火宣導，其目的就是為了提升市民的防火避難知識，尤其家中如果有年長者更需要了解並學習，期許能將防火避難知識廣為推廣。

消防局長李明峯表示消防局將持續推動防火教育工作，讓更多人了解火災預防及避難知識，從而建立起一個更加安全的居家環境，同時消防局秉持著市長黃偉哲的施政理念，期望藉由辦理本次活動，創造更有防災意識的先進都市。