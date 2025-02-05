新北獲內政部雙項考核成效佳　市政會議獻獎分享榮耀

▲新北市工務局榮獲2024年度「建築物施工管理業務考核特優」及「營建工程剩餘土石方處理與規劃設置土資場及流向管制督導考核優等」佳績，由工務局長馮兆麟（左1）率領施工科團隊代表在市政會議獻獎。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府工務局推動2024年度「建築物施工管理業務考核」及「營建工程剩餘土石方處理與規劃設置土資場及流向管制督導考核」成效卓著，雙雙獲得內政部國土管理署評選為最佳成績，成績亮眼。工務局長馮兆麟今（5日）在市政會議中將殊榮獻給市府。

工務局指出，為提升建築物施工品質及加強管理效率，積極修訂相關法令以預防災害發生，並推動包含提升委託專業機構現場勘驗頻率，從建築物施工管理電子化應用到施工勘驗全面實施網路方式申報，以及使用執照副本無紙化等，逐步實現簡政便民，連續4屆榮獲內政部「建築物施工管理業務考核計畫」特優佳績。

▲新北市工務局妥善規劃營建剩餘土石方收容處理場所及提升剩餘土石方流向管理效能，連續兩屆榮獲內政部「營建工程剩餘土石方處理與規劃設置土資場及流向管制督導考核」優等佳績。

在營建剩餘土石方管理方面，工務局連續兩屆榮獲內政部「營建工程剩餘土石方處理與規劃設置土資場及流向管制督導考核」優等佳績。為妥善規劃設置營建剩餘土石方收容處理場所及提升營建剩餘土石方流向管理效能，源頭管控、流向管制、後端去化採用科技設備輔助管理，並跨局處強化執行黑蝙蝠專案，積極輔導及鼓勵資源處理場提升去化再利用之製程能力，也配合臺灣港務公司修訂臺北港收容規定納入民間案件，完成全國首例推薦案例。

工務局長馮兆麟表示，無論在建築物施工管理、營建剩餘土石方管理都還有努力精進的空間，未來將加速推動營建剩餘土石方自治條例通過，並配合中央持續推動土石方流向科技化管理，共同打造新北宜居城。