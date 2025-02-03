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溪北轉運站啟動BOT招商　新北打造複合式交通樞紐

▲新北溪北轉運站啟動BOT招商。（圖／新北市交通局提供）

▲新北溪北轉運站啟動BOT招商。（圖／示意圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市交通局已啟動溪北轉運站BOT招商程序，預計引進民間投資金額約60億元，規劃興建A、B兩基地含括24席大客車月台及候車設施，以及7百多格汽車停車位、上千格機車停車位的大型停車場，並評估引入商務旅館及百貨零售商場，打造複合型轉運站，預計2030年完工啟用。

交通局簡任技正吳政諺指出，溪北轉運站基地座落捷運機場線、環狀線新北產業園區站旁，交通局已於1月16日辦理地方說明會，邀集新莊、五股、泰山居民及選區議員說明最新規劃內容，會中民眾針對周邊交通提供的寶貴意見，交通局均詳加紀錄納入參考，審慎研擬相關交通策略，預計2月底前公告招商。

吳政諺表示，轉運站規劃A、B兩基地，其中A基地為地上9層，地下1層、基地B地上10層，地下3層，共規劃24席大客車月台及相關候車轉運站設施，以及7百多格汽車位、上千格機車位大型停車場，同時評估引進商務旅館及百貨零售商場，預計引入民間投資金額約60億元，以強化溪北交通運轉及區域生活機能。

交通局指出，近年來國道客運市場低靡，為吸引民間廠商投資，因此溪北轉運站朝向複合型轉運站規劃，除了滿足民眾大眾運輸轉運需求，配合基地周邊的都市發展，也規劃引進多元的商務旅館和百貨商場等附屬事業，並訂於2月13日（星期四）於凱薩大飯店辦理招商說明會，歡迎有興趣投資經營的廠商參加。

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