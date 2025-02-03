迎接金蛇年元宵節　新北推薦板橋萬坪公園走春

▲板橋萬坪都會公園位於板橋車站正對面都會精華區，交通便利。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

迎接金蛇年元宵佳節，到廟裡祈福是華人文化中不可或缺的傳統習俗。正月期間，人們總會享用美味的湯圓，象徵團圓圓滿。新北市景觀處推薦民眾前往板橋萬坪都會公園走春運動，享受森林般的清新氛圍，同時可順道至板橋慈惠宮祈福，感受節慶氣氛，為新的一年祈求平安順利。

景觀處長林俊德指出，新板萬坪都會公園位於「新板特區」的精華地段，佔地7.7公頃，媲美紐約中央公園的規模。園內種植了數百棵喬木，並設有鳥類友善的「埤塘溼地」、「植栽區」和「綠地」。白天可聆聽蟬鳴鳥語，夜晚則有蛙蟲交響樂相伴，充滿大自然的特色。這座以環保概念打造的帶狀都會公園，兼具運動、休閒及生態功能，是城市中難得的綠地，非常適合在春節期間來此吸收初春的芬多精。

▲以綠環保概念打造的萬坪的帶狀都會公園，是難得兼具運動、休閒及生態的城市綠地。

林俊德進一步提到，從公園步行約10分鐘即可抵達板橋慈惠宮。這座擁有逾百年歷史的廟宇，俗稱板橋媽祖廟，以其精美的木雕和泥塑聞名。廟內的龍柱、壁畫和供品展現了華人文化的藝術與信仰之美。每逢元宵佳節前夕，總吸引大批信眾和遊客前來參拜祈福。元宵期間，歡迎大家先到萬坪都會公園走春，再到慈惠宮體驗熱鬧的節慶文化活動。

新北市景觀處表示，為提供市民安全且具特色的休憩空間，近年積極推動公園全齡化和特色共融遊戲場的改善，並設置多座都會主題的特色公園，適合各年齡層的民眾一同遊樂。目前已完成210處特色共融或全齡公園的改造，秉持「一公園一特色」的理念，打造友善的主題公園，讓大小朋友都能在新北的公園中盡情玩樂，享受美好時光。本市各項公園介紹與最新訊息，歡迎請上「來新北，玩公園」官網。

▲從板橋區萬坪公園步行約10分鐘，便能抵達板橋慈惠宮。