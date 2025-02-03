新北首場行動治理板橋起跑　侯友宜宣示基礎建設加倍

▲財政收支劃分法修法通過後，侯友宜宣示基礎建設加倍。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今（3日）為新年連假後首天上班日，新北市長侯友宜下午即率領市府團隊至板橋區辦理行動治理座談會。侯友宜表示，今天是立春、也是新年連假後第一天開工，新的一年將秉持「基礎建設加倍、大型建設加快、社會福利加碼」的原則，為市民打造安居樂業的環境。

侯友宜表示，統籌分配稅對新北市的各項建設非常重要，財政收支劃分法修法通過後，新北市一年預計可再增加374億的預算，對此市府絕對秉持「基礎建設加倍、大型建設加快、社會福利加碼」的原則，為地方、市民拚建設，也歡迎公所大膽規劃建設、提出建設，市府也會大膽核定。

會中聚焦於新北市立殯儀館所致的周邊問題，侯友宜表示「放著不是解決問題的方法」，新北市立殯儀館已經存在40年，沒有辦法也要找出辦法，必須優先解決民眾在意的噪音、交通、空汙等急迫問題，但過程中我們會再做更細緻的討論，也希望大家能夠理性、互相包容。

▲侯友宜與里長們互動熱絡。

民政局則表示，《新北市殯葬管理自治條例》現於議會審議程序，將就送葬隊伍之噪音及周邊問題做有效管制；回饋金部分《新北市殯儀館火化場及骨灰骨骸存放設施回饋地方自治條例》修正案亦在議會審議中，則依人口戶數、距離遠近與殯葬車隊路線影響程度等進行調整。此外，目前也將再新增多功能室，以隔音設施降低對周邊的影響；亦已提出市立殯儀館優化規劃，包括透過增加禮廳、停車位以因應量能，及綠美化、交通動線重新規劃，優化周邊環境。

另針對里長建議江翠北重劃區內文中小預定地部分區域活化為寵物公園或停車場等用途，對此教育局表示，本塊學校用地未來仍有潛在設校需求，在設校前會進行部分區域活化，並委請區公所管理，近日教育局將召集相關局處，進行活化用途之細部討論。

新北市府也藉行動治理向地方說明各項建設之進度。板橋醫療園區現已進入公告招商程序，預計規劃為地上14層、地下4層之大型區域級教學醫院，設置499床病床，擴大板橋區及鄰近區域醫療照護量能。

▲會後侯友宜和與會里長、議員合照。

板橋第二國民運動中心已於2024年3月開工，設施包括羽球場、籃球場、游泳池、體適能中心、多功能教室、桌撞球場等及特色項目「室內自由車練習室」，提供多元的運動場地，預計115下半年完工。板橋第二運動場體育場BOT案則刻正招商中，希冀提供運動一條龍服務，包含主場館、副場館、小型運動空間、零售業、餐飲業及運動發展條例所訂相關設施，建構複合式運動生活園區。

此外市府也持續推動各項基礎建設，滿足民生需求。溪北公園、忠孝公園地下停車場預計於2025年9月啟用，信義國小地下停車場則於2026年10月啟用，總計將增加744個汽車位、82個機車位。另板橋國中新月旗艦型非營利幼兒園已於去年動土，預計在2025學年度開園；板橋浮洲旗艦型非營利幼兒園則辦理工程施作中，預計2026學年度開園，兩所共投入近10.9億元，未來可收托近800名學童。

民政局長林耀長表示，自2019年市長行動治理座談會以來，板橋區里長反映案件共565件，至今已解除列管539件，執行率達95.3%，市府以實際行動傾聽基層的意見，解決市民的大小問題。