陽金公路撞死行人！雨天視線不佳釀禍　2原因判拘役50日緩刑2年

▲駕駛未注意車況撞行人，判拘役50日緩刑2年。（圖／示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／新北報導

新北市一名葉姓男子於2023年11月25日晚間6時43分，駕車行經新北市金山區台二線往台北方向，行至台二甲（陽金公路）線3.1公里處時，因未注意車前狀況，撞上正在橫越馬路的諶姓男子，導致諶男頭部外傷、多處骨折，送醫後不治。葉男隨後被依過失致死罪移送法辦。法官審理後，考量葉男已與死者家屬達成調解，且諶男本身也有過失，最終判處葉男拘役50日，緩刑2年。

檢警調查指出，葉男駕車經過該路段時，理應注意車前狀況，卻因疏忽撞上橫越馬路的諶男。諶男受到撞擊後，頭頸部外傷、胸部及四肢多處骨折，當晚急救無效身亡。

葉男在偵訊時坦承犯行，表示當時天色昏暗且下雨，視線不佳，導致未能及時發現死者。檢察官偵訊後，依過失致死罪將葉男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官審理認為，葉男未盡注意義務，導致車禍發生並造成諶男身亡，但考量此案屬偶發過失，且死者本身也有過失。此外，葉男坦承犯行，已與家屬達成和解並賠償，且無前科紀錄，因此判處拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年，以給予自新機會。