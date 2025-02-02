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基隆幼兒園餐費補助每日增23元　營養師進駐把關孩童健康

▲基隆幼兒園餐費補助每日增23元 營養師進駐把關孩童健康。（圖／基隆市教育處提供）

▲每人每天餐費增至91元，基隆幼兒園餐點品質大升級。（圖／基隆市教育處提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市教育處今年推出多項創新政策，全面提升學前階段孩童的營養與餐點品質。為確保幼兒園餐點符合營養均衡與衛生標準，市府特別增聘專任營養師，為全市公、私立幼兒園設計專屬菜單，並加碼補助公立幼兒園餐點費用，從每人每天68元調增至91元。這項補助將用於增加每周水果、乳品及其他附餐的供應頻率，讓幼兒園餐點更加豐富多元，預計約3000名幼兒受益。

基隆市長謝國樑強調，孩童營養需從小注重，市府團隊推動訂定「基隆市學校午餐自治條例」，並推出「食安三箭」政策，從強化午餐品質、改善廚房工作環境及提升工作人員待遇三方面著手，確保學生午餐的安全與衛生。今年更進一步向下扎根，聘任學前營養師，從幼兒園階段開始把關，並在不增加家長負擔的前提下，提升餐點品質。

教育處指出，過去僅有班級數較多或多所共同供餐的小學會聘用營養師，今年成功向中央爭取到補助款，除了聘任專任營養師，還增加了公立幼兒園的餐費補助。每人每天增加23元，全年增加約1400萬元費用，其中八成由中央支應，家長無需額外支付費用即可享受更高品質的餐點。

教育處長徐嬿立表示，加碼補助後，公立幼兒園的午餐附餐將與國小一致，增加水果、乳品及其他附餐的供應頻率，讓餐食更加豐富均衡。此外，營養師將協助審視並修正幼兒園餐點菜單，增加自行烹飪的菜色，減少外食及加工食品的供應頻率，同時考慮到幼兒的咀嚼與吞嚥訓練，提供更多元且適合幼兒的餐點，進一步提升幼兒園的餐點品質。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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