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費城醫療機墜毀炸碎片　10歲童「肉盾護4歲妹」頭部重傷奇蹟生還

費城醫療機墜毀炸碎片　10歲童「肉盾護4歲妹」頭部重傷奇蹟生還。（圖／翻攝自Facebook／Andre Howard Jr.）

▲男童保護妹妹，自己被飛機碎片砸中。（圖／翻攝自Facebook／Andre Howard Jr.）

記者李振慧／綜合報導

美國費城1月31日晚間傳出醫療專機墜毀事件，造成7人死亡20多人受傷，當飛機墜落在街道上時碎片四處飛濺，一名10歲男童為了保護妹妹，立即用自己的身體當作肉盾，頭被從飛機上掉落的一大塊金屬物砸中，目前仍在治療中。

事件1月31日晚間發生在當地購物中心Roosevelt Mall附近的羅斯福大道(Roosevelt Boulevard)和科特曼大道(Cottman Avenue)，一架醫療直升機從費城機場起飛後不久就發生墜毀意外，當時機上載有6名乘客，包含前來美國就醫的女童與母親、4名機組人員，飛機原本預定飛往墨西哥。

▲▼美國賓州費城於當地時間1月31日，發生小型機墜毀事故。（圖／達志影像／美聯社）

▲空難事件造成7人死亡，22人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

事件發生時，10歲男童安德烈(Andre Howard)剛好與家人坐在車上正在吃甜甜圈，沒多久聽到附近傳來巨響，空中布滿火光，他立即撲到4歲妹妹身上救人。

安德烈的父親霍華德(Andre Howard)表示，「一開始我們還以為是發生車禍，很快就看到空中有一團大火，一堆碎片四處飛散，我的兒子對他妹妹大喊『趴下』，我聽到玻璃被打破的聲音，轉身發現兒子被擊中」。

霍華德表示，一名好心民眾立即脫下外套，按壓住兒子出血的頭部，後來緊急送醫治療，「他們告訴我兒子有可能無法活下來，而且醫院不是兒童創傷手術的專門醫院，但他們還是做到了，感謝上帝」。

安德烈由於受到重傷，原本醫生擔心他有可能無法再走路，視力也會受損，沒想到手術後恢復情況良好，目前正在康復中。霍華德表示，兒子危及之下英勇保護家人，在他心中是一名英雄。

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