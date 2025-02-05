被美點名「下個徵收關稅對象」　歐盟想儘早談判避免貿易戰

▲美國祭出新關稅政策，歐盟希望儘速與美國對話進行商討。圖為法國出口到美國的紅酒。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

歐盟負責貿易政策的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）4日表示，歐盟希望與美國迅速展開對話，就美國總統川普計劃實施的新關稅政策進行洽談，以免對全球貿易造成破壞，不過相關會談仍有待美國準商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和川普點名的美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）正式上任後才可展開。

綜合外媒報導，塞夫柯維奇4日在歐盟部長會議上表示，歐盟已準備好與美國新政府進行「早期接觸」，希望透過具有建設性的對話，避免對全球最重要的貿易與投資關係造成嚴重干擾。歐盟官員表示，他們至今與川普政府的接觸有限，自川普1月20日就職以來，歐盟主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）就未與他再有聯絡。

▲范德賴恩坦言美歐的談判充滿挑戰。（圖／達志影像／美聯社）

范德賴恩則坦言，歐盟與華府的談判充滿挑戰，不過在關鍵供應鏈、新興技術等歐盟和美國利益交匯的領域展開工作，是歐盟的首要任務，歐盟已準備好進行艱難的談判，以解決不滿，並為建立更牢固的夥伴關係奠定基礎，「我們將以開放和務實的態度來實現這一目標。但我們同時也將保護自身利益。」

目前，美國對中國商品加徵10%關稅的措施已於4日生效，中國隨即展開反擊。同時，加拿大與墨西哥也被要求繳納25%關稅，不過這2個國家經談判後，獲得了30天的暫緩期。此前，川普多次表示，歐盟將是下一個被徵收關稅的對象，並一再抱怨美國與歐盟27個國家的貿易逆差高達3500億美元。

▲川普多次警告，歐盟是下一個被徵收關稅的對象。（圖／達志影像／美聯社）

塞夫柯維奇解釋，若將服務貿易也納入計算，美歐之間的貿易逆差僅約500億歐元，約佔歐美每年1.5兆歐元貿易額的3%，而大西洋兩岸的400萬個就業機會依賴這種開放的貿易關係，「我們相信，透過建設性的參與和討論，這個問題是可以被解決的。」

然而，歐盟各成員國卻持不同看法，部分官員強調歐盟不應以讓步開啟談判。盧森堡外交部長貝特爾（Xavier Bettel）認為，「這不是馬拉喀什露天市場（Marrakech souk），我們不開價。」愛爾蘭貿易部長彼得伯克（Peter Burke）也表示，目前不值得主動向美國提出貿易讓步。

面對可能的貿易戰，前歐盟貿易專員、現彼得森國際經濟研究所（Petersen Institute for International Economics）資深研究員馬姆斯特倫（Cecilia Malmstrom）表示，歐盟應積極尋求與其他國家達成貿易協議。范德賴恩也表示，歐盟甚至可擴大與中國的貿易與投資關係，以降低美歐衝突帶來的經濟風險。