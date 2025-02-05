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美客機撞軍機67死　NTSB：黑鷹「飛行高度超過限制」釀禍

▲▼美航相撞黑鷹空難恐全數罹難。（圖／路透）

▲NTSB指出，上月發生的客機與軍機相撞意外，是因為黑鷹的飛行高度超出了限制所引起。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國華府1月29日發生客機與美軍黑鷹直升機相撞墜河意外，美國國家運輸安全委員會（NTSB）4日證實，黑鷹在事發當時的飛行高度超出了限制，才釀成了這起奪走67條人命、美國20多年來最嚴重的航空事故。

據《紐約郵報》報導，雷達數據顯示，事發當時，黑鷹在塔台顯示器上的飛行高度為300英尺，實際飛行高度可能介於251至349英尺之間，遠遠高出了直升機在相關區域被允許的200英尺。與此同時，失事客機的黑盒子數據顯示，客機當時正以325英尺的高度飛行，飛行員在事發前最後一刻曾嘗試拉高機身避免碰撞，可惜未能成功。

美軍航空副主管奧特（Mark Ott）上校透露，黑鷹直升機當時正在進行訓練任務，機上載有3名士兵，目的是讓飛行員重新獲得在當地飛行的資格，而美軍此前也已多次執行類似訓練。報導稱，涉事的客機在事發前已獲準降落雷根國家機場，然而由於黑鷹直升機的高度異常，導致2機相撞墜河。

事故發生後，NTSB聯合海軍海上系統打撈與潛水主管展開搜救行動，並從寒冷的波多馬克河（Potomac River）中尋獲客機大部分殘骸，並將其轉移至安全地點進行調查。 NTSB表示，直升機殘骸預計將在本周從水中打撈出來，並在檢驗後確認詳細數據，包括確切飛行高度及碰撞過程。

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