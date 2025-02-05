監獄系統外包！川普提議「流放嚴重罪犯至國外」：動物不配住美國

▲川普計劃將監獄系統外包，把犯下重罪或是屢教不改的罪犯輸出國外監獄，引發爭議。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普指出，他希望把美國的重罪犯流放到國外監獄，並稱此舉將降低監獄成本，並對犯罪者形成強大威懾。他特別提及紐約地鐵推人案，認為類似的罪犯就該被驅逐出境，而相關提議也與他推動的「驅逐非法移民」政策相呼應，不過其合法性及可行性仍有待商議。

據《紐約郵報》報導，川普4日在白宮會見記者時表示，美國有大量「冷酷無情的罪犯」，他們一再犯罪，對社會造成極大危害。川普認為，將這些罪犯送到以嚴厲執法聞名的國家，既能減少美國監獄開支，也能對潛在罪犯形成強大威懾，聲稱「我們支付給私人監獄的費用遠高於這種做法的成本。」

川普強調，這一計畫將針對多次入獄且屢犯重罪的「嚴重罪犯」，批評現行司法制度過於寬鬆，導致某些累犯得以頻繁出獄並迅速再犯。他舉例，有些人因過失殺人罪多次入獄，卻仍能重返社會，但實際上這種人「根本不應該繼續留在美國」，並將類似罪犯稱為「動物」，矢言要將他們「趕出我們的國家」。

川普表示，這項計畫與他大力推動的「驅逐非法移民」政策一致，認為美國境內不僅有非法入境的罪犯，還有大量本土重罪犯，如果能夠驅逐後者，將有助於降低全國犯罪率。他補充，「如果我們有合法權力這麼做，我會毫不猶豫。」

川普的言論曝光後瞬間掀起了廣大爭議。許多法律專家質疑相關倡議的可行性，同時強調美國憲法對公民權利的保護。此外，人權團體擔憂，此舉可能違反國際法，並引發人道危機。儘管川普強調他的計畫僅限於「最嚴重的情況」，但許多人擔憂，新政策一旦落實後，可能會對美國司法制度及人權狀況帶來深遠影響。