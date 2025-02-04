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日本「埼玉天坑」卡車駕駛墜落失聯第8天　搜救進度仍陷瓶頸

▲▼ 日本埼玉縣八潮市一處交岔路口發生大規模路面塌陷。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本埼玉縣八潮市一處交岔路口1月28日出現15公尺深天坑，導致一輛卡車掉落，駕駛失聯至今。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本埼玉縣八潮市一處路口1月28日出現「天坑」造成一輛卡車掉落，相關單位搜救失聯駕駛至今已進入第8天。受到坑內湧水及瓦礫崩塌危險性等複合因素影響，搜救仍陷瓶頸。

日本讀賣新聞報導，草加八潮消防局昨天晚間表示，今天要派隊員進入坑內執行救援任務有困難。該局情報指令課長中澤智德受訪時哽咽說，「盡快救出這名男性是我們的使命，但考慮到隊員的生命安全，這次救援行動確實相當困難」。

日本放送協會（NHK）報導，埼玉縣政府雖然採取要求增設供重型機具進入坑內的救援坡道，及呼籲民眾節制用水等因應措施，但現況是搜救行動未見具體進展。

八潮市一處交岔路口1月28日因發生大規模路面塌陷，形成深度約15公尺的「天坑」，內部堆積體積大且具一定重量的水泥瓦礫等物體，也有看似污水的水外溢。

事發當下駕駛卡車掉落坑內的74歲男性可能被埋在坑內，目前生死未卜。

消防人員要展開正式搜救，必須先確保坑內行動安全，因此埼玉縣政府這段期間持續評估如何讓坑內積水水位下降，並建造可以讓重型機具進入坑內作業的坡道。

不過，現況是無法徹底解決坑內持續溢水，縣府今天已呼籲相關的12市町家庭及企業不要用水。

埼玉縣政府表示，會出現路面塌陷的原因，可能跟多重因素造成下水道管路破損，土砂從管路龜裂處流入管內，掏空路基形成「天坑」。

鑒於埼玉縣發生「天坑」意外，日本政府國土交通省上週下令東京都及神奈川縣等7個地方政府，緊急檢查直徑逾2公尺等與埼玉縣意外相同規模的下水道管路。

根據先前報導，「天坑」救援行動如此困難主要有兩個理由，一個是有塌陷面積逐漸擴大等二次災害發生的風險，另一個則是坑內湧現積水。

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