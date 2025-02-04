　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大S靠「抗凝血劑」美白？醫師揭密真正藥物：有增高血栓風險機率

▲▼ 。（圖／翻攝自大S徐熙媛）

▲大S曾有「美容大王」的美稱。（圖／翻攝自大S徐熙媛）

記者閔文昱／綜合報導

女星大S（徐熙媛）過年期間因染上流感併發肺炎過世，享年48歲，消息曝光後震驚各界。事實上，有「美容大王」之稱的大S，對於追求肌膚白皙無極限，過去甚至曾透露為了美白而長期服用抗凝血劑。然而，醫師吳欣岱指出，大S的說法可能有誤，她實際上應該使用的是止血劑傳明酸。

據了解，傳明酸是一種止血劑，通常在創傷性出血時，會被醫師用來止血，另外傳明酸具有抑制黑色素形成的副作用，因此也常被皮膚科醫師用來改善像是肝斑或是一些特殊的斑點。對此，吳欣岱4日下午在臉書PO出影片解釋，大S應該是口誤，他所說的應該是傳明酸這種止血劑，雖的確有美白效果，但有增高血栓風險的機率，要謹慎使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳欣岱說明，傳明酸並非無風險，她見過有患者在使用傳明酸一周後，併發深層靜脈栓塞和肺栓塞，因此她建議這種藥物要謹慎使用，可以用外部塗抹的情況儘量不要口服，以免發生特殊併發症。

此外，台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠也認為，大S應是使用「傳明酸」。傳明酸除了用於止血，也有研究顯示，其可以抑制黑色素細胞活性，防止和改善皮膚色素沉積，讓肝斑變淡，但她提醒，若本身有心肌梗塞、腦中風等血栓問題，或有血栓家族史者，應避免使用含傳明酸成份的美白錠，以免增加中風或心血管疾病的風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
S.O.S團名他取的！王治平曝內幕　大S發片前夕「致電求救」
大S靠「抗凝血劑」美白？　醫揭密真正藥物：有增高血栓風險機率
吳沛憶籲停止評論大S：給她們家最後的尊重和祝福
AV女優「12小時千人斬」影片遭下架！　理由曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大S靠「抗凝血劑」美白？醫師揭密真正藥物：有增高血栓風險機率

快訊／11縣市低溫特報！寒流發威　急凍跌破10度

大S在日為何不能住院　醫師曝日本「嚴格分級制度」：台人很難想像

她捷運同站進出「被收40元」開罵站務員　北捷曝多收錢原因

青鳥出擊！路易莎埔里酒廠門市發公告「謝絕政治活動」炎上

大小S前世是神明座下的「仙鳥伴侶」　命理師曝：負責送信

進捷運站不搭車「聊天1小時」出站被收40元　她不爽嗆報警！

台中男喊「紅線可以臨停」大戰重機店　惱羞衝店內嗆老闆：會怕喔

健保推醫院個別總額　石崇良揭2效果：醫護薪資調高、降門診占率

買2000元刮刮樂「賺到人生第一桶金」　小資妹曝規劃！網喊羨慕

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

小S感性告白大S：最愛的人是妳　我來保護妳！永遠的姊妹情深

黑狗狂吠 #天公爐 挖出骸骨！ 專家曝：埋骨者將遭天譴 #北斗 #天后宮 #東螺媽

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

汪小菲哀傷趕回台北　返家後再度90度鞠躬

大S生子「曾一度斷氣」　昔揭始末「靠女兒救回命」

大S靠「抗凝血劑」美白？醫師揭密真正藥物：有增高血栓風險機率

快訊／11縣市低溫特報！寒流發威　急凍跌破10度

大S在日為何不能住院　醫師曝日本「嚴格分級制度」：台人很難想像

她捷運同站進出「被收40元」開罵站務員　北捷曝多收錢原因

青鳥出擊！路易莎埔里酒廠門市發公告「謝絕政治活動」炎上

大小S前世是神明座下的「仙鳥伴侶」　命理師曝：負責送信

進捷運站不搭車「聊天1小時」出站被收40元　她不爽嗆報警！

台中男喊「紅線可以臨停」大戰重機店　惱羞衝店內嗆老闆：會怕喔

健保推醫院個別總額　石崇良揭2效果：醫護薪資調高、降門診占率

買2000元刮刮樂「賺到人生第一桶金」　小資妹曝規劃！網喊羨慕

短今爸下雨騎車撞公車！　「摔車爬不起」她心疼曝傷勢

沈伯洋籲黨中央別放民團孤戰　民進黨：尊重公民行使權利

楊紫《國色芳華》8人間清醒台詞：不用放下仇恨，放過自己就好了

手腳冰冷有解！營養師教你吃「8大產熱食物」　讓你身體自帶暖驢

KPMG：2025年創投資金湧向AI只增不減　川普助威軍工國防業

譚德塞駁斥川普退出WHO理由　喊話盼美國重新考慮

S.O.S團名他取的！王治平曝內幕　大S發片前夕「致電求救」

年輕國小女師偷吃人夫！傳訊約「極樂多人房」正宮暴怒

在拿加、墨、和中國祭旗後　川普還有其他關稅大菜嗎？

大S靠「抗凝血劑」美白？醫師揭密真正藥物：有增高血栓風險機率

【你吃你的我拍我的XD】長頸鹿集體搶紅蘿蔔　女遊客被鎖喉還不忘喊：拍我！

生活熱門新聞

爆大S病逝「詳盡過程瘋傳」　旅行團被炎上！

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

樂透中100萬！一去領錢「直接被砍半」

大S驟逝！2小孩監護權「自動歸汪小菲」

海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠

大S遺產「具俊曄+2子女」平分！律師：汪小菲是關鍵

陸客來台「流感重症插管」1個月救回！家屬結帳驚呆

赴日旅遊　母罹患肺炎併敗血症！他做1決定救回媽媽

大S猝逝　劉德華悲痛發聲！曾坦言「我會愛上她」

要變有錢了！最強理財「4星座」　第1名迎巔峰之年

台灣哪個藝人逝世最震驚？　網淚憶「2人」年輕又當紅

恐更強！　下波又挑戰寒流

30多歲男染流感亡！合併肺部黴菌感染致死

更多熱門

相關新聞

失去摯親每秒都疼！　吳沛憶籲停止評論大S：給她們家最後的尊重和祝福

失去摯親每秒都疼！　吳沛憶籲停止評論大S：給她們家最後的尊重和祝福

女星大S（徐熙媛）過年期間因染上流感併發肺炎過世，享年48歲，消息曝光後震驚各界。民進黨立委吳沛憶發聲，稱「失去摯親的痛楚，像被利刃割著，每一秒都疼」，呼籲外界停止評論，給予逝者最後的尊重，也是社會能夠給予遺族最深的祝福。

汪小菲現任妻Mandy淚崩！揭他狀態求情：不要網暴

汪小菲現任妻Mandy淚崩！揭他狀態求情：不要網暴

汪小菲為大S淋雨…舊愛開酸：痛苦都他造成的

汪小菲為大S淋雨…舊愛開酸：痛苦都他造成的

曹西平批「藝人走了還被八卦」　難接受大S流感猝逝

曹西平批「藝人走了還被八卦」　難接受大S流感猝逝

大S為何不能住院　醫師曝日本嚴格分級制度

大S為何不能住院　醫師曝日本嚴格分級制度

關鍵字：

女星大S流感皮膚保養傳明酸

讀者迴響

熱門新聞

大S臨終約定「小S哭著做到了」！早交代遺言

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！網看傻了

爆大S病逝「詳盡過程瘋傳」　旅行團被炎上！

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！

大S遭黑范夫妻傳染？網列時序質疑：得流感還聚餐

中國未獲寬限期　美國課徵10%新關稅生效

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！2航空骨灰可登機

樂透中100萬！一去領錢「直接被砍半」

更多

最夯影音

更多

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

小S感性告白大S：最愛的人是妳　我來保護妳！永遠的姊妹情深

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面