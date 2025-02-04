大S靠「抗凝血劑」美白？醫師揭密真正藥物：有增高血栓風險機率

▲大S曾有「美容大王」的美稱。（圖／翻攝自大S徐熙媛）

記者閔文昱／綜合報導

女星大S（徐熙媛）過年期間因染上流感併發肺炎過世，享年48歲，消息曝光後震驚各界。事實上，有「美容大王」之稱的大S，對於追求肌膚白皙無極限，過去甚至曾透露為了美白而長期服用抗凝血劑。然而，醫師吳欣岱指出，大S的說法可能有誤，她實際上應該使用的是止血劑傳明酸。

據了解，傳明酸是一種止血劑，通常在創傷性出血時，會被醫師用來止血，另外傳明酸具有抑制黑色素形成的副作用，因此也常被皮膚科醫師用來改善像是肝斑或是一些特殊的斑點。對此，吳欣岱4日下午在臉書PO出影片解釋，大S應該是口誤，他所說的應該是傳明酸這種止血劑，雖的確有美白效果，但有增高血栓風險的機率，要謹慎使用。

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吳欣岱說明，傳明酸並非無風險，她見過有患者在使用傳明酸一周後，併發深層靜脈栓塞和肺栓塞，因此她建議這種藥物要謹慎使用，可以用外部塗抹的情況儘量不要口服，以免發生特殊併發症。

此外，台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠也認為，大S應是使用「傳明酸」。傳明酸除了用於止血，也有研究顯示，其可以抑制黑色素細胞活性，防止和改善皮膚色素沉積，讓肝斑變淡，但她提醒，若本身有心肌梗塞、腦中風等血栓問題，或有血栓家族史者，應避免使用含傳明酸成份的美白錠，以免增加中風或心血管疾病的風險。