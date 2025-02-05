30多歲男染B流病逝　蘇一峰曝主因：病毒會先破壞肺部抵抗力

記者黃翊婷／綜合報導

疾病管制署4日公布近期流感重症及死亡病例，其中一名30多歲男子感染B型流感，後續併發肺部黴菌、多重抗藥性細菌感染，住院治療1個月仍不幸病逝。胸腔內科醫師蘇一峰表示，流感病毒會先破壞肺部抵抗力，接著細菌黴菌進到肺部，續發性的黴菌感染就是主要的死因，就像是「小偷先撬開門，壞人跟著進來」。

▲該名患者住院治療大約1個月仍不幸病逝。（示意圖／VCG，非本文當事人。）

根據疾管署公布的資料顯示，該名30多歲男子兩度就醫流感快篩都是陰性，但第二次急診時出現雙側肺炎，經PCR檢驗確認感染B型流感，雖然後續立刻收治加護病房插管治療，但仍因併發肺部黴菌、多重抗藥性細菌感染，還有氣胸、肺部出血，住院大約1個月還是不幸病逝。

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蘇一峰4日在臉書發文表示，流感病毒造成重症大白肺，病毒會先破壞肺部抵抗力，接著細菌黴菌進到肺部導致續發性感染，過去許多研究都指出，病毒感染後會增加細菌黴菌肺炎。

蘇一峰認為，4日公布的流感死亡病人，一開始是流感，續發性的黴菌感染就是主要的死因，就像是「小偷先撬開門，壞人跟著進來」。