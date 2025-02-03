感冒不建議搭飛機旅行　飛行員PO網爆恐怖後果：最好取消行程

▲機師提醒乘客，感冒最好不要搭飛機。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

許多人罹患感冒後以為症狀不嚴重，仍然堅持搭機出國，然而國外一名飛行員卻在網路上提醒，民眾如果有感冒症狀時，建議取消行程、不要搭機，因為這不僅可能增加在機上傳染病菌的風險，還有可能產生更嚴重的後果。

英國《鏡報》報導，在哥倫比亞航空搭任機師的男子加西亞(Jaimes García)，時常在擁有15多萬粉絲的TikTok平台上分享影片，他近來拍片提醒大家，如果旅行時發現有感冒症狀，建議最好不要搭機，影片獲得80多萬點閱。

加西亞表示，「如果我感冒了，發炎的耳咽管會無法平衡壓力，導致耳朵疼痛甚至氣壓傷(Barotrauma)，如果情況非常嚴重的話，除了耳塞問題會嚴重，甚至還有可能造成耳膜破裂」。

報導中指出，耳氣壓傷較常出現航空旅行或潛水等活動，是由於中耳與外部環境的壓力差對耳膜造成壓力，造成耳朵疼痛不適，嚴重甚至有可能導致持續性頭痛或影響聽力。

加西亞提醒，乘客若出現身體不適症狀，建議最好取消行程、前去就醫，若是真的遇到不得不飛行的情況，他建議可以服用一些針對耳鼻喉的治療藥物、嚼口香糖並且做點運動，以幫助減緩耳朵不適症狀。