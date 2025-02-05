南非要求台遷駐處　美議員再批「損美國利益」喊查背後原因

▲克魯茲抨擊南非要求台灣駐處限期內遷出首都的決定。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者鍾佑貞華盛頓4日專電

南非政府二度要求台灣駐處限期內遷出首都。繼美國參議員布萊克本後，參議員克魯茲4日發文抨擊南非這項決定的時機「令人深感不安」，損害美國及盟友利益。他表示有意利用參院委員會主席的身分啟動調查。

南非政府去年10月要求台灣駐南非代表處於同月底前遷出首都普勒托利亞（Pretoria），後來態度轉軟，願改循既有官方溝通管道。今年1月南非再度致函要求代表處在3月底前搬離首都，也試圖將代表處降級並更名為「貿易辦事處」。

長期友台的共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）下午於X平台發文表示，南非政府似乎用盡全力疏遠美國及美國的盟友。「他們把我們的台灣盟友驅逐出普勒托利亞的時間表令人深感不安。」

The South African government seems to be going out of their way to alienate the United States and our allies.



Their timeline to expel our Taiwanese allies from Pretoria is deeply troubling, undermines the national security interests of America and our allies, and will deepen… — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) February 4, 2025

他說，這不僅削弱美國及美國盟友的國家安全利益，還將加劇美國與南非間的緊張關係。他打算利用身為參議院外交委員會非洲小組主席的職位，調查南非這些及其他令人關切的決策。

同屬共和黨的參議員布萊克本（Marsha Blackburn）3日也對台灣代表處被迫於限期內搬遷發文表示：「美國必須支持台灣，並勇於對抗南非。」

布萊克本寫道：「一如我過去所說，如果南非與中國共產黨聯手霸凌台灣，美國必須考慮祭出嚴重後果，包括將南非從非洲成長暨機會法（AGOA）貿易計畫中剔除。」

32個非洲國家中，有1800項產品受益於美國AGOA的進入市場優惠措施，柑橘類水果是其中之一。南非、肯亞、奈及利亞與迦納企業透過AGOA賺得最多美元利潤。AGOA將於明年將到期。

美國總統川普2日的推文也掃向南非，指南非「沒收」土地和「非常惡劣對待某些階級的人民」，宣布將在調查的同時，中斷未來所有給南非的資金。

根據美國政府數據，美國2023年提供近4.4億美元（約新台幣144億元）援助金給南非。