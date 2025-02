南非要求台遷駐處　美議員再批「損美國利益」喊查背後原因

▲克魯茲抨擊南非要求台灣駐處限期內遷出首都的決定。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社記者鍾佑貞華盛頓4日專電

南非政府二度要求台灣駐處限期內遷出首都。繼美國參議員布萊克本後,參議員克魯茲4日發文抨擊南非這項決定的時機「令人深感不安」,損害美國及盟友利益。他表示有意利用參院委員會主席的身分啟動調查。

南非政府去年10月要求台灣駐南非代表處於同月底前遷出首都普勒托利亞(Pretoria),後來態度轉軟,願改循既有官方溝通管道。今年1月南非再度致函要求代表處在3月底前搬離首都,也試圖將代表處降級並更名為「貿易辦事處」。

長期友台的共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)下午於X平台發文表示,南非政府似乎用盡全力疏遠美國及美國的盟友。「他們把我們的台灣盟友驅逐出普勒托利亞的時間表令人深感不安。」

The South African government seems to be going out of their way to alienate the United States and our allies.



Their timeline to expel our Taiwanese allies from Pretoria is deeply troubling, undermines the national security interests of America and our allies, and will deepen…