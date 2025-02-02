陸汽車出口破500萬輛蟬聯全球第一　日廠恐無力回天

▲比亞迪電動車。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸的汽車出口數量於2023年首次超越日本，成為全球第一。2024年日本並未翻身，該年大陸汽車出口量為585萬輛，年增19％，排在第二的日本則下降5％（出口量為421萬輛），雙方差距越拉越大，日本未來要重回冠軍寶座更加困難。

日經新聞近日披露前述數據，並指大陸的汽車出口連續2年位居全球第一。大陸在2023年首次躍居全球首位，此次進一步拉大領先日本的距離。

此外，日本汽車工業協會也公佈2024年日本汽車出口數據，出口量2年來首次下滑，佔出口總量90％的乘用車下降4％，減至381萬輛。對於最大出口目的地的北美地區，日本出口量下降7％，為160萬輛。

另一方面，大陸的汽車出口首次突破500萬輛，創出歷史新高。據中國汽車工業協會數據，純電動汽車（EV）和插電式混合動力車（PHV）等新能源汽車佔出口的20％以上。

▲日本豐田汽車（TOYOTA）。（圖／CFP）

報導指出，大陸汽車以東南亞等新興市場為中心，憑藉高性價比的車型實現快速成長。同時，由於大陸供應過剩，此舉也可能給歐洲和東南亞等汽車市場帶來更大衝擊。

自2008年以後，日本的汽車出口量未再突破500萬輛。近年來日本的出口量約為400萬輛左右，受生產向海外轉移等因素影響，出口量一直持平。而大陸則繼續擴大低價格電動汽車和燃油車的出口，預計到2025年，雙方的差距將進一步擴大。

大陸汽車在日本市場上也有所斬獲，比亞迪（BYD）2024年在日本的EV銷量年增54％，達到2223輛，首次超過豐田的EV銷量。預計2025年，大陸的EV品牌「Zeekr（極氪）」也將進入日本市場。

報導稱，在EV競爭力落後的情況下，日本企業面臨的挑戰是，如何快速推出具有價格競爭力和吸引力的汽車。