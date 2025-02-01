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楊梅休息站自撞4死4傷！家屬「想了解警消作為」　國道警回應了

▲▼國道警第一時間在事故車旁協助 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼國道警第一時間在事故車旁協助 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者楊熾興、陳以昇／桃園報導

國道一號楊梅休息站25日晚間發生電動車自撞車禍，造成4人死亡、4人重傷，家屬事後在網上發文，希望有民眾能提供當時救人影片，「想了解警消第一時間作為」，引發網友熱議。國道警透過聲明重申，事故第一時間時，楊梅分隊駐地7名員警聽聞撞擊聲後，立即拿滅火器協助救援，與熱心民眾合力壓制火勢並將後座小孩救出。

據悉，這起火燒車事故不幸身亡的倪姓駕駛姊姊，透過臉書社團PO文表示，她弟弟過世、孩子走了、太太和唯一倖存的兒子還在與死神拔河，他們不是不理性的人，只能說她弟弟有責任，並沒有要為弟推卸責任，事故發生後家人非常悲痛，希望了解事發過程及救援過程。

▲▼國道警第一時間在事故車旁協助 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲國道警協助受困小孩脫困 。（圖／記者陳以昇翻攝）

此文一出引起網友熱議，「您的貼文是否意指消防有失職之處？」、「節哀順變，（電動車）電池爆炸起火不易撲滅」、「沒有張先生跟警消早就團滅了」，「妳是不是想問現場的人，能不能說明當下看到的駕駛狀況？」對此，倪男姊姊回覆，「有聯繫過現場的熱心張先生，現在要了解警消第一時間的作為，不便多說，謝謝。」

對此國道警察發出聲明表示「楊梅分隊於事故發生第一時間，駐地內游姓等7名員警聽聞撞擊聲後，立即衝出協助救援，除協助拿取分隊駐地內12支滅火器滅火，並尋求服務區商店協助提供滅火器，此外員警為爭取救援時效，與熱心民眾合力將車門打開，並試圖將車輛上人員救出，分工合作壓制火勢同時將後座人員安全帶剪斷救出後座小孩。」

「楊梅分隊7名員警不畏火勢，於第一時間英勇救護現場受困人員，爭取黃金救援時間，家屬對於警方及時協助深感謝意，並對警察積極救護之舉表示高度讚許。」

▲國道一號楊梅休息站昨晚發生電動車自撞事故，造成4死4傷悲劇，其中倪姓駕駛1家5口卻有3人不幸往生，圖為警消灌救畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲消防人員撲滅火勢 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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