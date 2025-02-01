楊梅休息站電動車自撞4死4傷　家屬PO文「想了解警消作為」惹議

記者董美琪／綜合報導

國道一號楊梅休息站25日晚間發生4人死亡、4人重傷意外，家屬在網上發文表示希望有民眾能提供當時救人畫面，「想了解警消第一時間作為」，引發網友熱議。

▲國道一號楊梅休息站發生電動車自撞事故，造成4死4傷悲劇。（資料照／記者沈繼昌翻攝）



倪姓男駕駛的姊姊昨（1月31日）在臉書社團發文，表示事故發生後家人非常悲痛，希望進一步了解事發過程及救援細節等相關影像。此文一出，有網友留言問「妳是不是想問現場的人，能不能說明當下看到的駕駛狀況？」對此，倪男姊姊回覆，「有聯繫過現場的熱心張先生，現在要了解警消第一時間的作為，不便多說，謝謝。」

▲楊梅電動車英雄老闆衝超商拿剪刀勇救4童。（圖／記者黃彥傑翻攝）



沒想到姊姊的留言引起網友熱議，「您的貼文是否意指消防有失職之處？」、「節哀順變，（電動車）電池爆炸起火不易撲滅」、「沒有張先生跟警消早就團滅了」、「把楊梅休息站關起來吧」，也有人認為駕駛超載或過度依賴行車輔助都可能是意外發生原因之一。

▼楊梅火燒車4死，家屬初一上午辦理招魂儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）



倪男姊姊強調，他們不是不理性的人，弟弟絕對有責任不是要推託，弟弟已經離開人世，他的太太跟孩子還在跟死神拔河，因為熱心英雄張先生提到有多位民眾拍影片，才會想若有在場好心人士請與她聯繫，其餘部分則不再回應。

▲楊梅休息站火燒車搶救畫面。（圖／國道二隊提供）