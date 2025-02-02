查扣詐團93億虛幣+幣圈專家枉死　刑事局提警民合作SOP杜絕洩密

▲因遭中檢傳喚意外車禍身亡的陳梅慧，低調舉辦告別式 。（圖／記者陸運陞翻攝）



記者張君豪／台北報導

台灣警方2024年在打詐戰爭中取得重大成果，光是詐團透過虛擬貨幣洗錢就遭警方圈存查扣93億贓款，刑事局允諾，該局科技犯罪防制中心將持續與國內外虛擬貨幣交易所業者、資產服務商研議發還贓款程序，檢警希望能儘快將扣案詐騙贓款返還被害人，也希望藉此遏止詐騙集團囂張氣焰。另外台灣知名虛擬貨幣犯罪調查分析師陳梅慧遭捲入洩密案、傳喚過程竟發生重大車禍身亡引發外界討論，基層也憂心在警民合作追查虛幣贓款，是否會衍生洩密等問題。對此刑事局科技犯罪防制中心給出具體建議。

刑事局科技犯罪防制中心表示，警方在與虛擬貨幣圈人士或虛擬幣流分析師共同調查詐騙、洗錢犯罪前可透過簽訂MOU（合作備忘錄）保密協議等方式，確認雙方的法律責任和權利義務，並要求民間專家僅限於提供技術支援，避免產生適法性爭議。





▲刑事局科技犯罪防制中心統計，去年警方圈存詐團贓款達93億重挫詐團犯罪，主任林建隆說明。（圖／記者張君豪攝）

刑事局並建議：提供贓款金流資料應僅限於犯罪調查範圍，且必須經過公文載明經機關主管同意後施行，虛嚴格避免提供金流以外的犯罪情資以免觸法或衍生額外洩密問題。

另外、在案件偵辦過程中，警員與民間委外專家互動過程應僅限於特定帳戶的金流分析，避免透露完整案情或案件偵處內容，也不得披露專案會議內部的偵查做為，不得洩漏調查涉案人的資訊及案件敏感內容。

另外，刑事局建議：警察機關在與民間專家合作調查虛幣金流時，應保存完整的合作紀錄，包括記錄會議紀錄、雙方往來電子郵件、簽核報備的專案公文都應保留，以便日後內部稽核及外部調查時存證，方能有效保障雙方權益。

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