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彰化女初三外出失蹤！家屬八堡二圳邊「找到拖鞋」　陳屍2.1公里外

▲二水鄉發生失事落水事件，79歲女尋獲時已死亡。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

▲二水鄉發生失事落水事件，79歲女尋獲時已死亡。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、閔文昱／彰化報導

彰化縣二水鄉今（31日）驚傳民眾落水失蹤案件！有民眾報案，指79歲的母親在今天上午6時48分外出後失蹤，家屬隨後在十五路民國橋水門處尋獲母親的拖鞋，懷疑是在八堡二圳裕民陸橋下落水。消防獲報後立即出動，並在二水鄉三光巷附近發現溺水者，但以無生命跡象，經初步急救處置後，家屬表示不願送醫。詳細落水原因由警方後續調查。

警消指出，79歲許女今日上午6時48分外出後失蹤，疑似落水地點在八堡二圳裕民陸橋下，家屬於下游十五路民國橋水門處尋獲其拖鞋。消防獲報後隨即出動3輛消防車、1輛救護車、4輛勤務車、2台橡皮艇、2台空拍機，並由15名消防人員及10名義消人員前往救援。

▲二水鄉發生失事落水事件，79歲女尋獲時已死亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

由於疑似落水點處水深約30公分、溝寬約6公尺、落差約4公尺，水利署彰化管理處二水用水中心約於中午12時30分關閉上游水閘門，最終消防人員於二水鄉三光巷附近（距疑似落水點約2.1公里）發現許女，並用長背板將許女搶救上岸，但許女已失去生命徵象（OHCA-無呼吸無心跳）。

經初步急救處置後，家屬表示不願送醫，現場交由員警及家屬處理。詳細落水原因由警方後續調查。

▲二水鄉發生失事落水事件，79歲女尋獲時已死亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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