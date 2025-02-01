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獨／兇手工頭正面曝！哥失聯遭棄屍屏東　妹千字文控3千元奪命

▲涉嫌殺害方姓男子棄屍的工頭 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌殺害方姓男子棄屍的工頭 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市方姓男子失蹤5天，家屬PO尋人，最後卻等到一具冰冷遺體，讓家屬真的無法接受，因為嫌犯僅為了3000元就謀財害命，現在家屬要求會對這名嫌犯告到死之外「一命抵一命」，同時也痛批警方當初受理態度傲慢鬆散，要不是自己有找記者、在臉書發文，不然找到的可能是一堆白骨。

方姓男子在27日離家，上了一輛汽車之後就消失5天，電話也完全不通，讓家屬十分擔心，因此在隔天就到派出所報案，結果家屬在臉書控訴員警受理態度不佳，甚至分局還要求他們要「刪臉書」，讓他們認為「似乎在那個時刻，刪掉臉書比找到人還要更重要」，結果31日終於傳來方男的消息，不過卻是噩耗，家屬等到一具冰冷遺體，方姓男子慘遭自己的工頭殺害，並棄屍在屏東滿州，涉嫌殺人的工頭則在中部落網被逮。

▲失蹤方姓男子2年前照片，失蹤時為平頭，穿灰色外套以及拖鞋 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲方姓男子被殺害前的最後身影 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

方姓男子的妹妹陳述自己現在的心情，她說：「一個壞消息；大哥找到了是一具冰冷大體，一個好消息是把我大哥搞失蹤，強盜搶劫殺人妨礙自由遺棄屍體的歹徒抓到了⋯⋯繩之以法！我會告到他死、一命抵一命，小年夜大哥早早出門，只為了要領工錢，區區$3000元，工頭沒有給他工錢反謀財害命！」。

妹妹難以接受這樣的事實，因為大哥只是去工作領的是辛苦錢，這5天為了找大哥，超過24小時沒有閉眼休息，31日自己還到屏東滿州搜尋，現在卻等到這樣的結果，一整天下來身心俱疲，現在還得趕到殯儀館驗屍，她說：「這個歹徒這樣的可惡，任誰也不能接受不是嗎？這社會真的是病了，詐騙集團一大堆、社會新聞每天都在報導，怎麼也想不到會發生在我家，我們也只是一般老百姓而已呀！誰來保護我們」？

而且妹妹強調：「當初報案、派出所說要符合條件才能立即危險的報案1失智2身心障礙」，她質還有沒有更多條件？想問警察，「告訴我，只能報一般失蹤，當下要不是有找#關係#我大哥可能成了白骨，我累了，對這個社會，人生厭倦我只能用白話文，這樣敘述，我的文憑不高，句句都很扎心，腦袋還是想著重重畫面，眼淚乾了又哭哭了又乾⋯我不懂得怎麼收結尾，就這樣吧」。

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