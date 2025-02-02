快訊／全台變天「2縣市大雨」　明開工急凍挑戰寒流

▲周一開工全台有雨。（圖／資料照／記者周宸亘攝）



記者陳俊宏／台北報導

全台變天，基隆市、新北市大雨特報！氣象專家林得恩提醒，周一晚起，會有一波強冷空氣南下影響台灣，強度直逼寒流等級，且冷的時間持續長達2至3天。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）



[廣告]請繼續往下閱讀...

中央氣象署今天早上6時15分對基隆市、新北市發布「大雨特報」，東北季風影響，今日基隆北海岸有局部大雨發生機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

氣象署表示，今天初五東北季風增強，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，清晨至上午中南部亦有零星短暫雨。

氣象署指出，周一強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，華南雲雨區東移，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星小雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署說，周二、周三強烈冷氣團影響，台中以北、宜花地區有10度以下低溫發生機率；周二環境轉乾，僅花東及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周三迎風面水氣稍增，桃園以北、東半部及各地山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣象署預報，周四強烈冷氣團逐漸減弱，但北部、宜花天氣仍冷，其他地區早晚亦冷，迎風面桃園以北、東半部及其他山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，依據今晨最新歐洲EC-AIFS數值模式來看，周一晚起會有一波強冷空氣南下影響台灣，強度直逼寒流等級，且冷的時間持續長達2至3天；另外，2月中旬，目前模式預測也還會有另外一波強冷空氣影響，由於時間尚久，不確定性仍大，可以追蹤監測評估。