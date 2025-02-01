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北部明起轉涼！開工日「濕冷下探9度」連凍3天

▲▼未來一周溫度趨勢，開工日星期一受到強烈大陸冷氣團南下影響，明顯轉冷。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢，開工日星期一受到強烈大陸冷氣團南下影響，明顯轉冷。（圖／氣象署提供）

記者洪巧藍／台北報導

明天受鋒面及東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼。後天（2/3）開工日，中央氣象署預報指出，強烈大陸冷氣團南下，當天各地明顯降溫，氣溫越晚越低，中部以北部分地區將出現10度以下低溫，迎風面還會有降雨情況。冷氣團影響將會持續3天，周四才稍微減弱，周五有望回暖。

氣象署預報員曾昭誠下午說明，今日台灣各地天氣多雲，還是有機會見到陽光，不過下午起鋒面通過，北部及東北部地區轉為有局部短暫陣雨。明天鋒面過後馬上有東北季風南下，北部及東北部天氣轉涼，氣溫下降約3~4度，中南部則不受影響。

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開工日（3日）強烈大陸冷氣團南下，曾昭誠表示，當天各地明顯降溫，加上華南雲雨區東移，還會有降雨機會，整體來說會相當濕冷；另外，北部、東北部、中部高山有下雪機會。到了4日水氣稍減少，但花東地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；5日迎風面水氣稍增，桃園以北、東半部地區及各地山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

曾昭誠強調，開工日一定要做好保暖，因為明日入夜過後到隔天開工日的清晨，溫度持續降低，越晚越冷，當天早上會是一整天最高溫，中午至晚上氣溫只會越來越低，北部、宜蘭地區早上氣溫約15度，最低溫約11度，中部南部低溫約12~15度，中部以北會有部分地區出現低於10度以下氣溫。強烈冷氣團影響會從周一至周三連續3天，周四開始減弱，周五氣溫才會回升。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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