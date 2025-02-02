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全台有雨！　下最大地區曝

（圖／翻攝天氣風險臉書）

▲今日天氣提醒。（圖／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師廖于霆提醒，今天晚上北海岸與東北角山區雨勢還會更加明顯，而且周一有波華南水氣通過，各地雲量多偶有雨；這波強烈大陸冷氣團最冷的時間點就落在周二到周三白天，山區及沿海郊區有機會下探8-9度。

廖于霆表示，今天初五受到大陸冷高壓逐漸南下影響，各地氣溫都呈現持續下降的趨勢，全天氣溫北部、東北部15-18度，中部14-23度，南部、東南部15-23度，入夜之後感覺較前幾天冷。

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▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

廖于霆指出，天氣方面仍然不太穩定，西半部白天還是有短暫雨發生機會，不過雨勢較前一天緩和一些，北部、東北部白天雲多偶雨；到了晚上受到華南水氣通過影響，北海岸與東北角山區雨勢還會更加明顯。

廖于霆說，周一上班日，大陸冷氣團南下，白天起各地氣溫將溜滑梯式下降，北部、東北部晚間低溫9-11度，中部低溫10-11度，南部、東南部低溫12-14度，明顯感受寒冷；而且周一有波華南水氣通過，各地雲量多偶有雨，北部、東北部更是整天有雨，感受濕冷。

廖于霆提到，華南水氣的影響到周一，周二後各地降雨減少轉乾冷，這波強烈大陸冷氣團最冷的時間點就落在周二到周三白天，平地低溫11度左右，山區及沿海郊區則有機會下探8-9度，雖然不像上周寒流這麼寒冷，但仍是波不弱的冷空氣。

廖于霆分析，周三晚間開始，強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫一直到周末都呈現緩步回升趨勢，白天高溫在周五、周六以後都可以回升到20度以上；下波冷空氣約在下周日報到，降溫幅度目前各種預報模式分歧大，還要再持續觀察。

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