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恐剩8℃！　強冷空氣最凍時間曝

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」）

▲吳德榮說，最新歐洲模式周六晚間8時850百帕氣溫及風場圖（上圖左）顯示，另一波強冷空氣已南下，零度（紅）線觸及北部陸地；最新美國模式同時間850百帕氣溫及風場圖（上圖右）顯示，台灣仍在暖空氣內。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周一強冷空氣南下，周二、周三濕冷轉乾冷，平地最低氣溫約可降至8度左右。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日初五鋒面快速掠過，北部、東半部及部分山區有局部短暫雨的機率，氣溫降，北台明顯轉涼，中南部白天舒適早晚涼。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬，周一強冷空氣南下，北部、東半部有局部雨，氣溫遽降，北台越晚越濕冷，當晚北台平地最低氣溫已降至9度左右。

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吳德榮提醒，周二、周三濕冷轉乾冷，平地最低氣溫約可降至8度左右，達強烈大陸冷氣團（10度<台北測站≦12度）的機率高；周一晚至周二晨2000公尺以上（太平山、合歡山⋯）高山有飄雪機率；周三晚起則需3000公尺以上（合歡山⋯）高山才有飄雪機率。

吳德榮指出，最新各國模式模擬調整為，周四、周五冷空氣漸減弱，氣溫逐日漸升，明顯回暖；周五下半天起模式呈現分歧，周六歐洲模擬另一波強冷空氣已南下，美國（GFS）模擬則台灣仍在暖空氣內，兩國模式皆持續調整中，應繼續觀察。

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