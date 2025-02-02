強烈冷氣團直衝「開工日超濕冷」　連凍3天最低探8度

記者李姿慧／台北報導

明天(3日)強烈冷氣團南下，加上華南雲雨區東移，天氣轉為濕冷，北部、東半部和中南部雨變大，氣溫一路下滑，周三清晨最冷，中部以北、東北部低溫探8度，周四白天強烈冷氣團減弱，不過周末又有冷氣團接力。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天有強烈冷氣團南下，各地氣溫下降，加上華南雲雨區東移，明天轉為濕冷，這波強烈冷氣團將持續到周三，周四逐漸減弱，不過周六又有另一股冷空氣南下，天氣再度轉冷。

今天清晨有中層水氣通過台灣，中部以北、東半部出現局部短暫降雨，南部也有零星雨勢，白天後水氣逐漸離開、降雨趨緩，僅有北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區零星降雨，中南部平地轉多雲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後續降雨趨勢，張承傳說明，今天晚上起降雨將增多，深夜後迎風面地區降雨增多，北部、東半部、中南部山區今深夜到明晨降雨增多，明天受華南雲雨區東移影響，一整天降雨明顯，北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨，中南部平地也有零星雨勢，周二清晨北部、東北部仍有零星降雨，白天後水氣減少，東部、東南部、中南部山區有局部短暫雨，其他地區轉多雲。

▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳表示，周三到周五水氣將再增多，桃園以北、東半部、中南部山區仍有局部零星降雨，其他地區多雲，周六華南雲雨區再度東移，降雨增多，北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨，未來一周僅周二水氣偏少，其他時間迎風面地區容易有降雨。

溫度方面，張承傳分析，今天受東北季風影響，北部、東北部天氣偏涼，白天高溫18到20度，中南部、東部高溫約20到24度；明天強烈冷氣團南下，氣溫一路下滑，北部、東北部白天約15到16度，晚上溫度降到12度，中部和南部溫度則約18度。

張承傳進一步指出，強烈冷氣團周二、周三影響台灣，各地天氣寒冷，中部、南部白天高溫18度，北部白天15到16度；最冷時間點將落在周三清晨，中部以北、東北部低溫約8到10度，其他地區12到13度。

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

周四強烈冷氣團減弱，溫度慢慢回升，周五白天高溫可回到20度，早晚偏涼。張承傳表示，周六還有另一波冷空氣南下，有機會到大陸冷氣團等級，周六、周日天氣將再轉冷。

至於降雪機會，張承傳分析，明後兩天若在水氣、溫度配合下，北台灣2500公尺以上、中部3000公尺以上高山有機會降雪，尤其明天到周四清晨，北部、東北部2000公尺以上高山也有零星降雪機會，周三和周四3000公尺以上高山也有機會降雪。