Natural10攜手新北動保處　百份鮮食為毛寶貝加菜迎新春

▲志工與毛寶貝互動、拍照寫認養文。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

Natural10自然食創辦人鄒曉芳與李庭吾攜手舉辦企業公益日，於年前捐贈100份鮮食至板橋動物之家，為毛寶貝們加菜，助牠們補充營養，迎接新年。此外，活動現場宣布，即日起至新北市8個動物之家認養犬貓的民眾，將可獲得1份自然食公益盤組及鮮食包。此舉旨在吸引更多民眾關注動物之家，並號召大家共同關心毛寶貝，讓牠們過個好年。

Natural10長期關注流浪動物保護議題，為響應新北市動保處推廣的「終養不棄養」理念，特別帶領團隊利用當季食材，親手製作100份充滿愛心的鮮食，送至板橋動物之家。動保處副處長陳昭安代表致贈感謝狀給自然食創辦人李庭吾，感謝他們對毛寶貝的愛心，助牠們補充營養，提前感受新年氛圍。

▲自然食團隊贈送鮮食與嫁妝，新北市動保處副處長陳昭安（右）代表致贈感謝狀。

李庭吾表示，希望這些捐贈能幫助更多動物找到溫暖的家。當天，在同仁的帶領下，自然食團隊參觀了犬舍與貓舍，並了解牽繩遛狗和社會化訓練的過程，這些訓練有助於狗狗為進入新家庭做好準備。

新北市動保處指出，動保處實施333政策，透過提供鮮食與帶毛寶貝散步等方式，提升動物的健康與與人類的連結，從而增加認養機會。動保處也感謝自然食團隊的熱心捐贈，幫助增加營養並促進認養的可能性。無論是到動物之家當志工、捐贈飼料罐頭，或是在網路發文分享按讚，都能為毛寶貝盡一份心力，動物保護需要大家的支持與參與。

動保處長楊淑方表示，隨著生活型態的轉變，飼養寵物的人越來越多，動物保護議題也受到更多民眾的重視。感謝民間的贊助與支持，每一筆物資都將妥善運用，所有愛與溫暖都會延續，成為支持毛寶貝的力量。歡迎民眾到動物之家擔任志工，陪伴毛寶貝的同時，也能幫忙分享認養訊息，為牠們尋找下一個幸福。歡迎民眾至「新北市動保處」官網查詢認養資訊。

▲自然食團隊參觀貓舍，好奇的觀察貓咪。

▲自然食團隊與志工學習與毛寶貝互動。