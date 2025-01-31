快訊／基隆、新北萬戶停水！管線漏水搶修中　恢復時間曝

▲新北、基隆超過萬戶停水。（示意圖／記者許宥孺攝）



記者郭世賢、黃資真／基隆報導

台灣自來水公司貢寮送基隆1350mm管線漏水，自來水公司今(31日)上午9時許開始搶修，預計到2月1日凌晨5時完成，影響範圍包括基隆市中正區、信義區，以及新北市瑞芳區北部濱海公路等地區，約1萬多戶受影響，其中8973戶停水、1760戶降壓供水，提醒民眾可儲水備用。

停水範圍：

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1. 基隆市中正區：八斗街、北寧路、新豐街、槓子寮路、深澳坑路、漁港一街、漁港三街、漁港二街、環港街、立德路、觀海街、調和街。

信義區：培德路、基隆港東岸聯外道路、孝東交流道、孝東路、教孝街、教忠街、新豐街、東信路、東光路、東峰街、東美一街、東美二街、深溪路、深澳坑路、深美街、福民街等計6,801戶。

2. 新北市瑞芳區海濱路計2,172戶。

降壓範圍：基隆市/中正區/中正路、北寧路、和一路、和二路、和平街、平一路、平三路、平二路、正榮街、正濱路、武昌街、祥豐街計1,760戶

停水期間注意事項：

(一)水壓降低期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。

(二)易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

(三)建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生。

基隆市政府呼籲市民及商家儲水備用，市政府也已督促水公司屆時應備妥水車因應臨時需求，本次停水期間因重大事故需緊急用水，可連絡台水公司第一區管理處基隆服務所：02-24252103、02-24234195或台水客服專線1910