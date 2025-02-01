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假期後超級無力　心理師分享調適「假期症候群」妙招

▲假期後疲憊感爆棚？心理師分享5招調適「假期症候群」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「基隆Podcast」邀請心理師廖聖榮（右）幫助市民調適假期結束後的不適感。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

假期的到來總是令人期待，但當假期接近尾聲時，隨之而來的疲憊感卻讓人感到無奈，這便是所謂的「假期症候群」。據研究顯示在美國約有20%的人都會經歷這種狀況。本周「基隆Podcast」邀請心理師廖聖榮幫助市民調適假期結束後的不適感。廖聖榮指出，提早預留1~2天緩衝時間準備，也可以透過冥想、與親友聊天等方式舒緩心理壓力，幫助回歸正常生活。

廖聖榮心理師表示，假期對人們的身心健康至關重要，不僅能緩解日常生活中的壓力，還能提升幸福感。然而，這些假期帶來的快樂感受往往會在假期結束後的短時間內消退，甚至因重返工作或學校的壓力而引發所謂的「假期症候群」。這一概念源於1950年代，主要描述假期結束後可能出現的憂鬱、焦慮、低落等情緒狀態。根據2023年美國的一項研究，約五分之一的美國人在假期結束後會經歷這種症候群，雖然不被視為臨床疾病，但其影響仍不可忽視。

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▲假期後疲憊感爆棚？心理師分享5招調適「假期症候群」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「基隆Podcast」主持人兼基隆市府發言人余治明（左）、心理師廖聖榮（右）。

為了幫助大家預防或緩解假期症候群，廖心理師分享了一些實用建議。他提到，最重要的是在假期結束與重返工作或學校之間留出1至2天作為緩衝時間。在這段期間，建議調整作息，安排輕鬆的活動，讓身體和心理逐漸適應日常生活的節奏。此外，若已經感受到假期症候群的影響，不妨與朋友或家人聊聊自己的感受，紓解負面情緒。如果症狀持續2週以上，就有必要接受心理門診治療。

廖心理師還建議，旅行後可以記錄假期的美好回憶，這不僅能延續假期的愉悅感，還能幫助自己更好地陪伴內心的情緒。同時，思考或規劃下一次假期行程也是一個有效的方式，將對未來的期待化為動力，激勵自己以更積極的態度投入工作或學業。

主持人余治明說，假期的意義在於放鬆與恢復，而當假期結束時的不適感來襲時，只需運用簡單的方法，便能有效地調適身心，讓自己在新的一年中，帶著充沛的活力迎接挑戰，透過本次分享讓市民朋友更了解如何善用假期，並以健康積極的心態迎接每一天的生活。

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