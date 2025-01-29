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陪賴清德參香祈福　蘇巧慧發春聯福袋...支持者喊「市長加油」

▲蘇巧慧陪賴清德參香祈福。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蘇巧慧陪同賴清德參香祈福，民眾熱情支持引發關注。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

今（29日）是農曆大年初一，立法委員暨民進黨新北市黨部主委蘇巧慧展開密集走春行程，不僅上午陪同總統賴清德至新北萬里、林口等地參香祈福，隨後更馬不停蹄地前往汐止、新莊、蘆洲、三重等地，單日走訪12間宮廟，發放超過五千份聯名福袋及「水獺媽媽」Q版春聯，獲得熱烈回應。行程中，支持者熱情高喊「市長加油」，引發外界關注其未來動向。對此，蘇巧慧則強調，她將持續深耕地方、傾聽民意，全力推動新北發展。

農曆新年首日，蘇巧慧以滿滿行程展開走春拜年活動，上午先陪同總統賴清德走訪萬里忠福宮、昭靈宮及林口竹林山觀音寺，隨後代表總統前往汐止、新莊、蘆洲、三重等地，共計12間宮廟，向民眾傳遞新春祝福。儘管行程滿檔，她依舊精神飽滿，並加碼發送超過五千份與賴清德聯名的一元福袋及「水獺媽媽」Q版春聯，吸引大批民眾排隊索取，現場熱鬧非凡，不少支持者還熱情與她合影，甚至高喊「市長加油」，展現極高人氣。

蘇巧慧表示，每年大年初一，她都會到廟宇參香祈福，今年更有機會陪同總統賴清德一同走春，感到特別開心。她希望透過走訪12間宮廟，將滿滿的新春祝福帶給新北鄉親，也讓大家感受到團結的力量。

▲蘇巧慧陪賴清德參香祈福。（圖／記者郭世賢翻攝）

談及自己在新北的努力，蘇巧慧強調，過去近十年的服務歷程，讓她與地方建立深厚情感，擔任民進黨新北市黨部主委後，她更積極與地方黨公職交流，希望走遍新北每個角落，爭取最大民意支持，未來將持續努力，推動新北發展，讓城市更進步。

身為新北新莊在地人，蘇巧慧坦言，從小在這片土地成長，對新北有著濃厚情感，過去每逢節慶也習慣前往地方廟宇參香，感謝神明庇佑與鄉親支持，讓她有機會回饋家鄉、為市民服務，她將繼續為新北努力，讓這座城市更美好，讓市民找回光榮感。

針對民眾現場高喊「市長加油」，蘇巧慧則低調回應，她十分感謝鄉親的支持與關愛，但更重要的是，希望這股力量能夠支持立法院內認真問政的立委們，確保國會能夠回歸理性討論、為民生福祉努力。她強調，台灣人民期待看到國會專注於推動政策，真正為人民謀福利，而她也將持續傾聽民意，為新北的發展全力以赴。

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