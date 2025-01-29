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新北3處賞櫻景點曝光！　淡水、汐止、石碇賞山櫻花

▲淡水天元宮遊賞夜櫻 三芝、土城櫻花接力綻放。（圖／新北市景觀處提供）

▲淡水天元宮遊賞夜櫻 三芝、土城櫻花接力綻放。（圖／新北市景觀處提供）

記者崔至雲／新北報導

春節適合走春！新北市政府景觀處趁此推薦3處賞櫻景點，包含淡水天元宮的「天山三色櫻」、汐止與石碇的2百多株山櫻花，推薦市民趁著春節假期，與家人朋友們一起追櫻賞花。

新北景觀處表示，淡水天元宮的「天山三色櫻」向來都是新北市的春節「嬌」點，粉白色、粉紅色、深粉色三種花瓣色彩的三色櫻，綻放期間相當有層次感也非常的引人注目，且到2月2日晚間還有夜櫻燈光秀，景色絢麗從白天到晚上都可賞花，歡迎大小朋友利用大眾交通工具來一場春節浪漫的櫻花健行。

景觀處建議，搭乘淡海輕軌轉乘875號公車至天元宮站下車，朝後山方向步行即可達，而淡水除了天元宮之外，也可以串聯淡水老街、紅毛城等地規劃一日遊程，感受當地的自然與人文之美。

另外，汐止區康誥坑溪和石碇區二格道路的山櫻花，也在這段時間陸續綻放，景觀處說明，康誥坑溪兩岸種植約2百多株山櫻花，盛開起來也是美不勝收，加上一旁的溪水相映，整體氛圍也是相當浪漫近年也成為新北知名賞櫻勝地；而石碇區二格道路又是另一種風景，二格山路步道兩旁植有許多山櫻花，全長大約2.5公里，蜿蜒的櫻花林放眼望去，能同時享受山區風景的平靜與美麗，春節期間除了天元宮，這二處也是可以闔家走訪賞花的好地方。

新北市景觀處長林俊德表示，現正逢櫻花季期間，更多有關櫻花季的活動資訊，可以到臉書搜尋「賞花快報」粉絲專頁粉絲專頁，掌握新北市的第一手花況資訊，按讚、追蹤就可以即時得知新北市的即時花況跟相關訊息。

▲淡水天元宮遊賞夜櫻 三芝、土城櫻花接力綻放。（圖／新北市景觀處提供）

▲淡水天元宮遊賞夜櫻 三芝、土城櫻花接力綻放。（圖／新北市景觀處提供）

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