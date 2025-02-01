安太座卡重要！蔣萬安跑廟不忘放閃　被婆媽笑虧「再拼一個」

▲台北市長蔣萬安1日赴慈諴宮新春祈福參拜。（圖／台北市政府提供）



記者陳家祥／台北報導

2月1日大年初四迎財神，同時也是台北市副市長李四川的67歲生日。今規劃整日跑宮廟行程的台北市長蔣萬安，一早先到士林慈諴宮走春；他透露，之前已經寫了一個小卡片祝李副生日快樂。另外，繼初二陪愛妻回娘家騎車放閃後，蔣今再表示，大家忙著安太歲，但對他來講，安太座比安太歲「卡重要」。

蔣萬安致詞表示，他今天很高興來參拜，他跟主委向媽祖拜拜時，特別祝福台北市在新的一年四時無災、八節有慶，國泰民安、風調雨順。

「今天很高興一大早第一站來到慈諴宮。」蔣萬安說，他特別向江主委率領的團隊表達感謝之意，因為江主委帶領慈諴宮非常照顧地方鄉親。慈諴宮就在士林夜市內，也被很親切地稱為士林媽祖。

蔣萬安接著說，長期以來慈諴宮不只庇佑士林夜市商圈店家生意興隆、民眾安居樂業，也帶動士林區發展，見證整個士林區不斷進步。

蔣萬安表示，今天來特別向鄉親問候，江主委還虧他為什麼不早點來，都看到他陪太太騎摩托車回娘家，「我說大家忙著安太歲，但是我是要安太座，對我來講，安太座比安太歲『卡重要』，主委也說這樣對」，引來現場不少婆媽的笑聲，還有人要蔣「再拼一個」、「再生一個」。

最後，蔣萬安說，最重要的新的一年，祝福大家金蛇年「蛇馬龍鶴」，「什麼攏賀」、「什麼攏賺」、「什麼攏攏成功」。