北市府新春送禮！職訓期間「托兒、托老」　每月最高補助8000元

▲台北市職能發展學院公告114年度課程，勞動局每月最高補助8000元職訓期間的托兒、托老費。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

新的一年到來，你是否也在考慮精進自己、提升職能呢？台北市職能發展學院公告114年度課程，台北市勞動局每月最高8000元的職業訓練期間托兒、托老費用補助，讓政府成為市民職訓期間貼心有力的後盾。

台北市勞動局長高寶華表示，為了讓市民都能安心參加職業訓練課程，不必擔心參訓期間家中的孩童及長輩無人照顧，勞動局提供職訓期間照護補助，給有托兒、托老需求的民眾申請，如為台北市民或居留地在台北市的外籍或大陸地區配偶，並參加北市府自辦、委辦或補助辦理的日間職業訓練課程，在職業訓練期間就可享照護補助。

勞動局補充道，只要家中有12歲以下子女，就托於台北市或新北市合法設立的幼兒園、托兒所、托嬰中心、兒童托育中心、國小課後安親機構、補習班或保母；或有65歲以上父母，安置於台北市或新北市合法立案的護理之家、托老機構或採居家照護者，都能檢據申請照護補助；如家中同時有托兒及托老的需求，亦可同時提出申請。

照護補助全日制每月補助最高8000元為限，半日制每月補助以4000元為限，實際照護費用低於補助標準者，以補助實際支出費用為限。勞工如對於應檢附文件或相關申請資格條件尚有疑問，可參閱「台北市政府辦理職業訓練及就業服務期間照護補助」申請須知。

此外，想了解北市職能發展學院今年度課程內容的市民，則可至「台北市職能發展學院」查看及報名，錄訓後只要符合申請資格，也可透過辦訓單位代為辦理。