北雲餐廳疑似食物中毒案「就醫增至16人」　用餐時間分布這3天

▲台北市南港區中研院附近知名北雲餐廳。（圖／翻攝臉書／北雲餐廳（總店））

記者洪巧藍／台北報導

台北市中研院附近知名北雲餐廳傳出民眾除夕夜吃圍爐餐，結果發生上吐下瀉症狀。北市衛生局今（1）日公布，目前累積通報用餐後不適人數增至16人，用餐時間為1月28日、29日、30日，也就是除夕至初二。衛生局昨已要求停業，要經審查合格才能核准復業。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁說明，衛生局自30日晚間陸續接獲醫院通報，南港區研究院路北雲燒臘店1月28日供應之晚餐疑似食品中毒，到今日為止已經有16人用餐後不適就醫通報，用餐時間分別是28日8人，29日1人，30日有7人，目前都返家休養。

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衛生局昨日依食品良好衛生規範準則進行稽查，查有廚房地板油膩；砧板放置地上；排風扇、排水口、餐車及冰箱內外不潔等缺失，已責令2/3前改正，期屆未改善，依《食安法》可處6萬到2億元罰鍰。

衛生局現場並採檢工作人員檢體2件及環境檢體4件，後續如判定為食品中毒將另依同法處6萬至2億元罰鍰。林冠蓁今受訪也補充，採檢培養細菌至少1周時間，屆時再公布結果。

衛生局已責令北雲餐廳自1月31日午餐起停業，需提出改善措施、工作人員完成4小時教育訓練後，向衛生局提出復業申請並經審查通過、複查合格核准復業。

▲▼衛生局稽查北雲餐廳。（圖／衛生局提供）

整起事件起於臉書社團「我是南港人」30日有人發文，詢問「請問有人除夕吃北雲餐廳，也有上吐下瀉的症頭嗎？我們是吃除夕五點到六點半場，到昨天晚上，陸陸續續開始有人出現上吐下瀉發燒，當天的雞湯疑似是酸的...」。

疑似食物中毒事件引起地方社團熱議，累計至少20人有類似症狀。餐廳老闆昨日接受《ETtoday新聞雲》電訪時表示，已經從網路看到顧客反映，但要釐清問題，所以先聯絡顧客，昨天暫停營業，餐廳也有依照規定投保，會負責任。

▲▼多位網友指出除夕夜吃北雲餐廳結果上吐下瀉。（圖／翻攝臉書／我是南港人，下同）