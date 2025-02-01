　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北雲餐廳疑似食物中毒案「就醫增至16人」　用餐時間分布這3天

▲▼北雲餐廳外觀。（圖／翻攝臉書／北雲餐廳（總店））

▲台北市南港區中研院附近知名北雲餐廳。（圖／翻攝臉書／北雲餐廳（總店））

記者洪巧藍／台北報導　

台北市中研院附近知名北雲餐廳傳出民眾除夕夜吃圍爐餐，結果發生上吐下瀉症狀。北市衛生局今（1）日公布，目前累積通報用餐後不適人數增至16人，用餐時間為1月28日、29日、30日，也就是除夕至初二。衛生局昨已要求停業，要經審查合格才能核准復業。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁說明，衛生局自30日晚間陸續接獲醫院通報，南港區研究院路北雲燒臘店1月28日供應之晚餐疑似食品中毒，到今日為止已經有16人用餐後不適就醫通報，用餐時間分別是28日8人，29日1人，30日有7人，目前都返家休養。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局昨日依食品良好衛生規範準則進行稽查，查有廚房地板油膩；砧板放置地上；排風扇、排水口、餐車及冰箱內外不潔等缺失，已責令2/3前改正，期屆未改善，依《食安法》可處6萬到2億元罰鍰。

衛生局現場並採檢工作人員檢體2件及環境檢體4件，後續如判定為食品中毒將另依同法處6萬至2億元罰鍰。林冠蓁今受訪也補充，採檢培養細菌至少1周時間，屆時再公布結果。

衛生局已責令北雲餐廳自1月31日午餐起停業，需提出改善措施、工作人員完成4小時教育訓練後，向衛生局提出復業申請並經審查通過、複查合格核准復業。

▲▼衛生局稽查北雲餐廳。（圖／衛生局提供）

▲▼衛生局稽查北雲餐廳。（圖／衛生局提供）

▲▼衛生局稽查北雲餐廳。（圖／衛生局提供）

整起事件起於臉書社團「我是南港人」30日有人發文，詢問「請問有人除夕吃北雲餐廳，也有上吐下瀉的症頭嗎？我們是吃除夕五點到六點半場，到昨天晚上，陸陸續續開始有人出現上吐下瀉發燒，當天的雞湯疑似是酸的...」。

疑似食物中毒事件引起地方社團熱議，累計至少20人有類似症狀。餐廳老闆昨日接受《ETtoday新聞雲》電訪時表示，已經從網路看到顧客反映，但要釐清問題，所以先聯絡顧客，昨天暫停營業，餐廳也有依照規定投保，會負責任。

▲▼多位網友指出除夕夜吃北雲餐廳結果上吐下瀉。（圖／翻攝臉書／我是南港人）

▲▼多位網友指出除夕夜吃北雲餐廳結果上吐下瀉。（圖／翻攝臉書／我是南港人，下同）

▲▼多位網友指出除夕夜吃北雲餐廳結果上吐下瀉。（圖／翻攝臉書／我是南港人）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／國道塞爆！　14路段「紅通通」
怒嗆川普！加拿大擬「關稅反擊」　總理杜魯道：奉陪到底
要停戰了？　川普：將與普丁採取「重大行動」
2025年新金融詐騙！　2大類型勿上當
北雲餐廳「就醫增至16人」　用餐時間分布這3天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

比台人還瘋！彩券行員工「1類人超敢刮」　2000元被他們買光

過年「一票人發燒狂咳」醫師也中鏢！苦主慘6天：等待診所開門

國道14路段「紅通通」塞爆　國5北上時速剩13公里

人妻每年扛「16人年夜飯」卻感謝家人！網一看秒懂：想報名

因應春節北返車潮　屏鵝公路360秒長綠號誌...可望疏解車流

過年逛百貨公司「狂遇到熟人」見隔壁桌傻了！網認證：遇到前女友

47％網友誤認「棉花糖」是素的！教育部：5甜食含明膠都是葷食

北雲餐廳疑似食物中毒案「就醫增至16人」　用餐時間分布這3天

台中樂成宮四季籤出爐！國運「中間偏下」　逢AI浪潮工業上上籤

婆婆給結婚金飾「比兩個女兒多」！她一聽原因臉綠：落入圈套

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

【誰敢碰本喵！】好奇嫩嬰玩貓貓的尾巴　牠不爽竟直接一腳踹開XD

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

【你覺得好就好】4歲小孩分辨「事實與觀點」邏輯超清晰！

比台人還瘋！彩券行員工「1類人超敢刮」　2000元被他們買光

過年「一票人發燒狂咳」醫師也中鏢！苦主慘6天：等待診所開門

國道14路段「紅通通」塞爆　國5北上時速剩13公里

人妻每年扛「16人年夜飯」卻感謝家人！網一看秒懂：想報名

因應春節北返車潮　屏鵝公路360秒長綠號誌...可望疏解車流

過年逛百貨公司「狂遇到熟人」見隔壁桌傻了！網認證：遇到前女友

47％網友誤認「棉花糖」是素的！教育部：5甜食含明膠都是葷食

北雲餐廳疑似食物中毒案「就醫增至16人」　用餐時間分布這3天

台中樂成宮四季籤出爐！國運「中間偏下」　逢AI浪潮工業上上籤

婆婆給結婚金飾「比兩個女兒多」！她一聽原因臉綠：落入圈套

比台人還瘋！彩券行員工「1類人超敢刮」　2000元被他們買光

過年「一票人發燒狂咳」醫師也中鏢！苦主慘6天：等待診所開門

台灣將是重要夥伴！　印度宣布發展本土AI抗衡DeepSeek

國道14路段「紅通通」塞爆　國5北上時速剩13公里

癌婦摘子宮誤傷尿路「劇痛暈倒」　台大醫院連帶判賠20萬

封閉型商圈買方有限　美濃22坪舊透天「佛心價」85萬元

洪小鈴張天霖試片「真吻」…隔18年結婚懷孕！　10對假戲真做戲劇CP

安太座卡重要！蔣萬安跑廟不忘放閃　被婆媽笑虧「再拼一個」

午睡「超過1小時」中風風險增23%！　研究：30分鐘最剛好

春節9天連假放不夠！延長休假超chill行程　住酒店搭高鐵享受假期

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

生活熱門新聞

國道3路段「紫爆」最慘時速剩12公里　國5北上雪隧回堵5公里

初四迎財神！7大地雷一次看

逢甲夜市鹽酥菇賣麵衣？老闆嗆：吃不起別亂

他北返「史上開最久」！過來人曝白天1時段：不塞車

威力彩衝8.1億！　「5生肖」偏財運爆棚

好市多iPhone 16限時特價！1原因大票勸退

「撿到中1000元刮刮樂」店家說要告！她拿到錢了

「G級美妝網紅」宣布下海！AV達人見照：長不一樣

同一天「開出威力彩、大樂透二獎」　大票人湧入屏東彩券行

他曝NET、UNIQLO一差異　內行揭原因

長輩出國拿護照蓋章　外交部解答了

好市多經典1麵包「難得特價」！大票會員搖頭

蛇年「4生日尾數」受財神眷顧　尾數379留意事故

新港奉天宮國運籤出爐！　董事長曝「中上籤」

更多熱門

相關新聞

北雲餐廳疑食物中毒7人就醫　衛生局勒令停業「稽查揪3缺失」

北雲餐廳疑食物中毒7人就醫　衛生局勒令停業「稽查揪3缺失」

台北市中研院附近知名北雲餐廳，傳出有民眾在除夕夜吃圍爐餐，結果發生上吐下瀉症狀。對此，北市衛生局表示，截至今日上午已累計7人就醫，已責令業者自午餐起停業；另外，前往稽查發現3個衛生缺失，限期未改善將開罰，最高可罰2億元。

北雲餐廳團圓飯多人上吐下瀉　老闆喊「會負責」：今暫停營業

北雲餐廳團圓飯多人上吐下瀉　老闆喊「會負責」：今暫停營業

北雲餐廳爆「多人上吐下瀉」　衛生局證實獲報：將採檢

北雲餐廳爆「多人上吐下瀉」　衛生局證實獲報：將採檢

初二回娘家　蔣萬安Po與妻騎車照

初二回娘家　蔣萬安Po與妻騎車照

北市職訓托兒托老　每月補助8000

北市職訓托兒托老　每月補助8000

關鍵字：

台北市食物中毒北雲餐廳衛生問題除夕夜

讀者迴響

熱門新聞

孫生認愛G奶女神　女方想婚遭拒淚崩

楊梅車禍家屬「想了解警消作為」引議

72歲泰王愛上34歲侍女！貴妃「入獄回宮」泰國甄嬛傳神展開

清朝覆滅後　14萬皇室後裔「愛新覺羅」家族改為這些姓氏

台中燒肉店員：3移工烤牛五花玩火釀災

找到了！高雄男失蹤5天棄屍屏東滿州

楊梅休息站自撞4死4傷　國道警回應了

護理師走春遇死劫！家屬控後車60加速到110

台灣最冷門汽車品牌是它

正妹大胃王木下佑香宣布引退！

國道3路段「紫爆」最慘時速剩12公里　國5北上雪隧回堵5公里

韓劇根本真媒婆！假戲真做夫妻檔有12對

晚婚但會很幸福三大星座！

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬

初四迎財神！7大地雷一次看

更多

最夯影音

更多

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面