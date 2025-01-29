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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市點將／市政亮點不足、政治不沾鍋　蔣萬安得「找定位」自我突破

▲▼台北市長蔣萬安出席由秦慧珠議員辦公室主辦2025寒冬送暖送愛心公益園遊會。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安於2024年12月25日就職兩年，但去年發生寶林茶室中毒案、男童「凱凱」遭虐死案、私立培諾米達信義幼兒園性侵案，還有前台北市長柯文哲3大案，僅能靠「大巨蛋經濟」加分；且熱愛運動與棒球的蔣萬安卻連續在奧運、12強議題上失分，平常對政治題「不沾鍋」、市政成績苦無亮點的他，儘管穩紮穩打就極有機會在2026年順利連任，但若想「更上一層樓」，恐得趕緊找到自身定位。

回顧蔣萬安2024年最常講的一句話，絕對是「此案進入司法調查，市府立場非常一致，希望盡快還原事實、釐清真相，勿枉勿縱。」原因無他，就出在前任市長柯文哲頭上。

蔣萬安2024年除了忙著處理柯文哲「3大案」（北士科、京華城、台智光）以外，還發生了台灣史無前例的邦克列酸中毒（寶林茶室案）、男童「凱凱」遭虐死案，以及私立培諾米達信義幼兒園性侵案，讓超在乎形象的蔣萬安只能鞠躬道歉。

▲▼台北市長蔣萬安為「幼兒園」案鞠躬致歉。（圖／記者陳家祥翻攝）

▲台北市長蔣萬安為私立培諾米達信義幼兒園性侵案鞠躬致歉。（資料圖／記者陳家祥翻攝）

外界有所不知，蔣萬安是實打實的「棒球迷」，從他上任後立刻跑到當時尚未完工的大巨蛋視察，就知道他對棒球的熱愛程度；不僅如此，「偶包十足」的蔣萬安相當喜愛健身，無論是立委時期或當上市長，都一定要抽空去運動，維持「最帥市長」身材，蔣市府更將2024年定調為「運動之都」。

當台北大巨蛋正式啟用，順利舉辦不少棒球賽事，成功帶動棒球風氣後，緊接迎來全球矚目的運動盛典「第33屆夏季奧林匹克運動會」，曾在東京奧運奪金的「麟洋配」備受關注，成功奪得金牌之後，年僅45歲的蔣萬安卻講出，擬將中山國中前巷道增設別名「麟洋路」，這種傳統國民黨思維的做法，完全無法獲得年輕人支持，更不用說選手李洋還以一句「我們沒有這麼偉大，前人努力也很重要」婉拒，蔣蹭熱度不成，反而還扣分。

更不用說之後的12強棒球賽，中華隊進軍東京巨蛋挑戰四強時，網路上興起向中華隊道歉的「道歉表」，然而最後一場冠軍戰時，蔣萬安卻拿一張向日本隊道歉的「道歉表」，玩錯哏的下場，就是被棒球迷一陣輪番猛罵；加上喊出要幫台北籍選手的獎金加碼，結果無人設籍在台北市，錯上加錯，不斷在體育、運動上跌跤。

▲▼蔣萬安出席2024第三屆世界棒球12強錦標賽直播活動。（圖／台北市政府提供）

▲蔣萬安拿出向日本隊道歉的「道歉表」，玩錯棒球迷的哏遭炎上。（資料圖／台北市政府提供）

盤點蔣萬安2024年給市民的記憶點，仍然是台北大巨蛋的「大巨蛋經濟」，跟2023年完全相同，只是因為解決柯設立的建築技術規則127條「關卡」，所以多了「可以辦演唱會」這一點；至於其他的市政項目，還是緊扣著柯文哲的案子，宛如中了「柯文哲魔咒」一般。

不少議員認為，蔣萬安在市政上很努力拚「都市更新」，上任至今已推出「都更8箭」政策，然而都更是漫漫長路，很難在蔣萬安這一任內見效，就算2026年成功連任，也難在連任後4年內有明顯成果。

不僅如此，面對民進黨即將展開「大罷免時代」，相較於台中市長盧秀燕傳出找台中3藍委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪餐敘，並關心選區罷免情況，台北市已有4名藍委李彥秀、徐巧芯、王鴻薇和羅智強被鎖定，結果蔣萬安至今卻遲遲沒有動作。

市政沒亮點、政治「不沾鍋」，或許是最適合「穩中求穩」蔣萬安的一條路，畢竟目前綠營在2026台北市長選舉這一戰，似乎還沒有一個強勁的對手可與之抗衡，所以只要穩穩地做，不犯大錯，蔣萬安有極高機率可以成功連任；但未來若想「更上一層樓」，蔣萬安必須有所突破。

▼台北市長蔣萬安去年邀請5名同黨的台北市立委們到市府討論《財劃法》。（資料圖／台北市政府提供）

▲▼台北市長蔣萬安邀請5名同黨的台北市立委們到市府討論《財劃法》。（圖／台北市政府提供）

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