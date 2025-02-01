過年逛百貨公司「狂遇到熟人」見隔壁桌傻了！網認證：遇到前女友

▲原PO在巨城巧遇超多熟人。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

熟人集聚地？一名女網友笑稱，過年到新竹巨城用餐，殊不知遇到一堆熟人，從主管、同事，連自己的弟弟都坐在隔壁桌，用餐完下樓又巧遇表妹，以及女兒的同學等，逛個街驚喜連連。文章被百貨公司小編轉發，引來大票網友認證，「我朋友去逛巨城，遇到三個前女友呢！」

臉書粉專《Big City遠東巨城購物中心》轉貼一則Threads有趣貼文，過年一名媽媽帶著女兒去巨城，不料在各樓層遇到熟人，「1樓遇到主管、2樓遇到同事」，到了7樓準備用餐時，弟弟居然就坐在隔壁桌，讓她傻眼又爆笑。

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吃完下樓後，她驚見表妹也來逛百貨公司，甚至又巧遇女兒的同學，狂遇到熟面孔的爆笑經歷，令原PO直呼，「新竹人不是在巨城就是在巨城路上！」對此，小邊也隔空笑問，「請告訴我，這到底是什麼緣份欸？」

文章下方也引來大票網友爆共鳴，「我朋友去逛巨城，遇到三個前女友呢」、「條條大路通巨城」、「見親戚不用回老家，因為親戚都在巨城」、「在巨城，不遇到認識的人很難，我每次去 一定會遇到 」、「遇到仇人怎麼辦」、「我這個外地媳婦都能在巨城遇到認識的人」、「遇到的時候都問對方ㄟˊ～你怎麼在這」、「巨城真的可以從國小同學、國中班導一路遇到高中教官」。

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