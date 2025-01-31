槍殺三環幫大哥5嫌「因沒錢」回台投案　今開聲押庭

記者黃翊婷／綜合報導

三環幫核心人物劉憲治日前在竹東三環幫堂口遭斷掌槍殺，5名蒙面槍手潛逃出境，直到29日才被刑事局人員解送返台。據了解，5人行凶後各自逃往國外，並在柬埔寨會合，但因為身上沒錢，又無人接應，才回台投案，新竹地院將在今日（31日）上午召開聲押庭。

▲圖為5名槍手被解送返台的畫面。（圖／記者邱中岳攝）

回顧案件經過，51歲的劉憲治是三環幫角頭，24日傍晚他在新竹縣竹東鎮的堂口遭5名蒙面槍手襲擊，身中2槍，右手遭斷掌，送醫急救仍宣告不治；另外還有1人中彈、4人受到刀傷。

而5名槍手僅花了5分鐘做案，隨後立刻搭車離開，並逃往國外。檢警經調查，發現5人分別逃往日本、泰國，於是在過年前策動協助逃亡的郭姓車手返台，並在大年初一由刑事局人員將5人解送回台。

▲警方尋獲5人犯案用的車輛。（圖／記者黃彥傑翻攝）

根據《自由時報》報導，5人犯案之後駕車逃往新竹市千甲里水利路，接著棄車由郭男接應，5人各自逃往國外，並在25日於柬埔寨會合，但因為身上沒錢，當地又無人接應，其中4人選擇逃往日本，剩下1人則逃到泰國，最終5人還是決定返台投案。

至於行凶動機為何，初步研判，可能是因為死者的行事作風間接得罪同幫派的其他人，才會惹上殺身之禍，詳細的事發原因仍有待檢警進一步調查釐清。此外，檢方考量到5人可能有串證之虞，已向新竹地院聲請羈押，預計今日（31日）上午將召開聲押庭。