　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

槍殺三環幫大哥5嫌「因沒錢」回台投案　今開聲押庭

記者黃翊婷／綜合報導

三環幫核心人物劉憲治日前在竹東三環幫堂口遭斷掌槍殺，5名蒙面槍手潛逃出境，直到29日才被刑事局人員解送返台。據了解，5人行凶後各自逃往國外，並在柬埔寨會合，但因為身上沒錢，又無人接應，才回台投案，新竹地院將在今日（31日）上午召開聲押庭。

▲▼三環幫大哥慘被槍殺斷掌！5嫌竟是自家人　刑事局解送返台。（圖／記者邱中岳攝）

▲圖為5名槍手被解送返台的畫面。（圖／記者邱中岳攝）

回顧案件經過，51歲的劉憲治是三環幫角頭，24日傍晚他在新竹縣竹東鎮的堂口遭5名蒙面槍手襲擊，身中2槍，右手遭斷掌，送醫急救仍宣告不治；另外還有1人中彈、4人受到刀傷。

而5名槍手僅花了5分鐘做案，隨後立刻搭車離開，並逃往國外。檢警經調查，發現5人分別逃往日本、泰國，於是在過年前策動協助逃亡的郭姓車手返台，並在大年初一由刑事局人員將5人解送回台。

▲▼ 三環幫核心人物劉憲治遭槍殺，警方尋獲5煞犯案用車輛。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲警方尋獲5人犯案用的車輛。（圖／記者黃彥傑翻攝）

根據《自由時報》報導，5人犯案之後駕車逃往新竹市千甲里水利路，接著棄車由郭男接應，5人各自逃往國外，並在25日於柬埔寨會合，但因為身上沒錢，當地又無人接應，其中4人選擇逃往日本，剩下1人則逃到泰國，最終5人還是決定返台投案。

至於行凶動機為何，初步研判，可能是因為死者的行事作風間接得罪同幫派的其他人，才會惹上殺身之禍，詳細的事發原因仍有待檢警進一步調查釐清。此外，檢方考量到5人可能有串證之虞，已向新竹地院聲請羈押，預計今日（31日）上午將召開聲押庭。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台中燒肉店大火、星巴克燒光　顧客咖啡喝一半驚逃：店員喊失火了
今初三全台變天！清晨8.4℃有雨到初五　強烈冷氣團陪開工
華府墜機67人全罹難！　川普證實：當下發生一連串糟糕決定

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

槍殺三環幫大哥5嫌「因沒錢」回台投案　今開聲押庭

低溫獨自3天！女山友「大霸尖山」被4隊友留下失聯　僅找到背包

台中燒肉店大火、星巴克燒光　顧客咖啡喝一半驚逃：店員喊失火了

快訊／新北社區騎樓大火　9台機車燒光

初二走春悲劇！20歲女載全家出遊「失控撞民宅」　媽重傷送醫亡

寒流來襲「無聲殺手」！一氧化碳中毒高峰期來臨　做對5件事防奪命

快訊／初二又傳火警！高雄小港工廠大火　消防局出動36車69人

重案回顧／狠女婿殺妻家3人「抱狗逃亡」　盜刷岳母卡儲值包養網

桃園渣男謊稱單身騙愛「每周做2次」　她暈1年半才驚覺變小三

日女遊倫敦當街被搶手機　讚「台灣經驗備感安全」

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

萌貓裝睡悄靠近桌上雞塊 飼主一手壓制：想都別想

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

【佛祖 HANDSOME！】 #DJ日進大師參上 參加尾牙整個人都被淨化了XD

【嘉義5.6地震】台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛畫面曝！

【不准笑我！】布偶貓站椅子扶手卻腳滑　媽見直接笑到停不下來XD

海豚一口吞維他命補充身體　被摸頭後可愛回應：我很乖

槍殺三環幫大哥5嫌「因沒錢」回台投案　今開聲押庭

低溫獨自3天！女山友「大霸尖山」被4隊友留下失聯　僅找到背包

台中燒肉店大火、星巴克燒光　顧客咖啡喝一半驚逃：店員喊失火了

快訊／新北社區騎樓大火　9台機車燒光

初二走春悲劇！20歲女載全家出遊「失控撞民宅」　媽重傷送醫亡

寒流來襲「無聲殺手」！一氧化碳中毒高峰期來臨　做對5件事防奪命

快訊／初二又傳火警！高雄小港工廠大火　消防局出動36車69人

重案回顧／狠女婿殺妻家3人「抱狗逃亡」　盜刷岳母卡儲值包養網

桃園渣男謊稱單身騙愛「每周做2次」　她暈1年半才驚覺變小三

日女遊倫敦當街被搶手機　讚「台灣經驗備感安全」

馬自達CX-60「2.5升四驅版」試駕！入門動力好開　配備好料一次給滿

「相信自己」馮羿的音樂之路：從小巨蛋到全球巡演　鼓勵熱愛音樂者勇敢追夢

影／漢藏分界「折多山」一口氣看四季！　「綠天使」守護318公路

搞怪「草莓玻璃杯」倒入牛奶秒變身！喝一口美味蛋糕超有趣

8女星家世超狂！張鈞甯爺爺是「宮原眼科」屋主　安以軒東區包租婆世家

大夜店員抱病做到早上9點　加盟主兩手一攤「那是你的工作」

辜仲諒「龍年甩尾」重磅回歸富豪榜　人生勝利組昔跌一跤

女房東「無罩」要求幫抓捏！　男房客靠背：我又不是喬骨師

春節長假美股一枝獨秀　國人複委託5大券商爭食

美股收紅！　台積電ADR漲2.88％

海豚一口吞維他命補充身體　被摸頭後可愛回應：我很乖

社會熱門新聞

即／台中燒肉店突起火　店內10多人緊急疏散

男騙愛每周2次　她暈1年半驚覺變小三

即／新北社區騎樓大火　9台機車燒光

燒肉店大火、星巴克全燒光　顧客驚逃

初二走春悲劇！20歲女載全家出遊1死2傷

高雄小港工廠大火　消防出動36車69人

低溫獨自3天！女登山被留下失聯剩背包

「槍殺三環幫大哥」5惡煞投案　親友哭喊：在伸張正義

台東市殯儀館爆冰櫃短缺　家屬悲傷淚求存放遺體

即／曾文水庫蔣公銅像被震倒　沉入水中消失

即／台中男嬰被丟大排亡　全身赤裸「臍帶未剪」

花錢打官司！民事案件裁判費提高

即／嘉義10分鐘連5震！　台南7樓高外牆被震落　

北市觀光巴士車禍！23歲女慘斷腿　25遊客目擊嚇壞

更多熱門

相關新聞

柬童討生活會16種語言爆紅　現況曝

柬童討生活會16種語言爆紅　現況曝

多年前柬埔寨14歲男童沙利（Thuch Salik）在街上販賣紀念品，為了討生活竟會16種語言，被一位觀光客拍下PO網，一夕爆紅。來自貧窮家庭的沙利後來獲得富豪贊助，順利完成學業，如今21歲的他已成為一名人氣網紅，讓家人過上好日子。

「槍殺三環幫大哥」5惡煞投案　親友哭喊：在伸張正義

「槍殺三環幫大哥」5惡煞投案　親友哭喊：在伸張正義

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人

三環幫大哥慘被槍殺斷掌　5嫌竟是自家人

即／槍殺三環幫大老逃亡！5槍手押解返台

即／槍殺三環幫大老逃亡！5槍手押解返台

即／三環幫大老被開槍斷掌亡　接應者聲押獲准

即／三環幫大老被開槍斷掌亡　接應者聲押獲准

關鍵字：

新竹竹東三環幫柬埔寨刑事局

讀者迴響

熱門新聞

《報告班長》張立威過世享年56歲

快訊／04:05台南東山區規模4.4地震

即／大樂透2億開出2注！17幸運兒抱走百萬

女護士下體磨蹭「男病患頭部」！猥褻拍片

女入境檢查20萬精品包險被搶！桃機回應了

3星座「一路旺到2027」　事業、財運、愛情三收　

美媒：美航空難已尋獲逾30具遺體

即／台中燒肉店突起火　店內10多人緊急疏散

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！

男騙愛每周2次　她暈1年半驚覺變小三

醫生啪啪多次「下體發炎流血！」她驗出性病：快交往了

即／新北社區騎樓大火　9台機車燒光

母女大街散步踢到化石　鑑定距今4億年

燒肉店大火、星巴克全燒光　顧客驚逃

李芳雯「1年床戰男友400次」！4女星超前衛戀愛史

更多

最夯影音

更多

【嘉義5.6地震】台南大樓女兒牆被震垮　她買完水見毀壞愛車傻眼

美航客機、黑鷹直升機碰撞墜河　炸成火球畫面曝光...至少18人亡

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

「震」撼畫面曝！台南楠西山區傳走山　土石粉塵紛飛

萌貓裝睡悄靠近桌上雞塊 飼主一手壓制：想都別想

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面