柯美蘭哽咽曝柯爸病況！不插管、僅靠鼻胃管灌食　四肢已萎縮

▲柯文哲日前探視柯爸。（圖／記者袁茵翻攝）

記者郭運興／台北報導

今（31日）大年初三，柯文哲妹妹柯美蘭陪同民眾黨代理主席黃國昌於新竹出席拜年活動。柯美蘭受訪談到日前柯文哲探視柯爸狀況，她哽咽表示，當時警衛不斷提醒時間，她與哥哥各抱著爸爸一隻手臂，哥哥捨不得放下爸爸的手，一定是認為爸爸可能沒辦法活了。 她也透露，當天半夜，父親突然自己醒了，但至今也躺了一個多月，四肢已經萎縮，只能靠著鼻胃管灌食，體重降了十多公斤，爸爸很辛苦的在撐著，這是現在面對的難題。

柯美蘭受訪時談到「柯文哲探視柯爸狀況」，她表示，當時自己進到病房，已經有7、8位警衛站在爸爸的房間，她也馬上跟哥哥講述爸爸身體的變化，因為哥哥柯文哲有30分鐘的限制，所以身旁警衛會不斷提醒他們，只剩下最後5分鐘、只剩下最後1分鐘、時間到了必須走了。

柯美蘭哽咽表示，當時她與哥哥各抱著爸爸一隻手臂，哥哥捨不得放下爸爸的手，哥哥一定是認為爸爸可能沒辦法活了，因為爸爸那時候叫都叫不醒，血氧值發現也在變動，還好到了半夜，父親突然自己醒了，看護馬上寫簡訊通知她，當時她很震驚，因為她覺得爸爸可能就這樣下去了。

談到父親現況，柯美蘭透露，這段時間又過了一個多禮拜，因為選擇不插管，現在爸爸戴著氧氣罩，自己覺得父親狀況越來越平穩，但仍可感覺到消化力正在下降，爸爸躺了一個多月，所以四肢已經萎縮，只能靠著鼻胃管灌食，營養就會愈來愈差，體重已經降了十多公斤，爸爸很辛苦的在撐著，她實在是捨不得爸爸如此的辛苦，這是現在面對的難題。

最後，柯美蘭提到，剛好現在邁入這個假期，所以她每天都在醫院裡陪伴爸爸，因為這段時間對她來說還是非常的珍惜。隨後被問到母親現況，她則表示，母親應該是外表堅強。

▼柯文哲妹妹柯美蘭陪同代理主席黃國昌出席活動。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）