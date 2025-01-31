快訊／三環幫大哥遭斷掌槍殺！　涉案6嫌全羈押禁見

▲三環幫大哥慘被槍殺斷掌，5嫌遭刑事局解送返台。（圖／記者邱中岳攝）

記者楊永盛、莊智勝／新竹報導

三環幫核心人物劉憲治日前在竹東三環幫堂口遭斷掌槍殺，其中1名接應者先遭策動返台，另外5名蒙面槍手犯後潛逃出境，直到29日才被刑事局人員解送返台。新竹地院今(31日)上午召開聲押庭，6名嫌犯均遭裁准羈押禁見。

據了解，51歲的劉憲治是三環幫角頭，24日傍晚他在新竹縣竹東鎮的堂口遭5名蒙面槍手襲擊，身中2槍，右手遭斷掌，送醫急救仍宣告不治；另外還有1人中彈、4人受到刀傷。而5名槍手僅花了5分鐘做案，隨後立刻搭車離開，並逃往國外。檢警經調查，發現5人分別逃往日本、泰國，於是在過年前策動協助逃亡接應的郭姓車手返台，並在大年初一由刑事局人員將5人解送回台。

新竹地檢署指出，該起槍擊案件犯罪手法兇殘，案發後檢方組成專案小組全力追查，並向新竹地院聲請羈押禁見郭嫌、姜嫌、邱嫌、簡嫌、溫嫌、范嫌等6人，均獲法官裁准羈押禁見。

檢方表示，本次專案行動迄今已動員警力300餘人，傳訊14名證人、調閱500餘支監視器畫面，並扣得車輛3部、手機6支、子彈彈頭等證據，務求抽絲剝繭還原案發經過；此外，為追緝逃逸犯嫌，專案團隊更派員遠赴國外，成功將犯嫌帶同歸案，檢警將持續深入調查、釐清案情。