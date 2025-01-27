新竹新景點？網一看「小八石」笑了：世界瘋成吉伊卡哇的樣子

▲「小八石」是最近在網路上掀起討論的「觀光景點」。（圖／翻攝自Google地圖）
記者曾筠淇／綜合報導
吉伊卡哇受到許多人喜歡，高雄也特地邀來吉伊卡哇、小八貓、兔兔烏薩奇於愛河灣展出，吸引許多人潮前去朝聖。除了高雄，新竹原來也可以看到「小八」嗎？近日就有網友發現新的「觀光景點」，意外掀起討論，「好好笑」、「別鬧了，就石頭」。
吉伊卡哇的好朋友小八貓主要是白色的，頭頂和尾巴則是藍色，非常可愛，人氣也很高。近日就有網友發現，原來新竹縣竹北市文興路二段，有一個名為「小八石」的觀光景點。實際查看地圖，就會發現這個「石頭」正好也是白色和藍色，至於和小八像不像，就見仁見智。
▲這個石頭是藍色配上白色。（圖／翻攝自Google地圖）
「小八石」在Google上獲得4.8顆星的評價，有網友表示「小八無所不在，打卡」、「處處是小八」、「尖尖哇嘎乃」；也有網友回應，「只是普通的石頭」、「蛤」。
還有網友在Threads上表示，「下次搭高鐵時順路去看」、「好喜歡，世界已經瘋成吉伊卡哇的樣子了」、「538：蛤」、「新竹人新景點」、「我要瘋掉」、「想去朝聖」。話題掀起討論。
▼已有網友到現場拍照。（圖／翻攝自Google評論）
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